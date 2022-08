Ewan McGregor se volvió viral por un video en el que come guiso en La Rioja

En las últimas horas Ewan McGregor se convirtió en tendencia las redes. Pero esta vez, no tuvo que ver con su trabajo como actor en el cine y las plataformas de streaming, sino con su paso por la Argentina en 2019. El británico de 51 años vino a nuestro país para rodar la serie documental Long Way Up, en la que mostró su viaje en motocicleta desde Ushuaia hasta Los Ángeles, Estados Unidos

"Estás en tu pueblito perdido en la Argentina y te cae a la hora de la siesta Obi Wan Kenobi para recordarte que somos buena gente, nunca olvidemos eso, que no nos hagan pensar lo contrario. Que la Fuerza está contigo siempre", escribió un usuario de Twitter, quien compartió un video sobre la visita de McGregor a Chilecito, en La Rioja.

En las imágenes, el actor y Charley Boorman se proponen manejar desde Bardas Blancas, Mendoza, hasta San Juan y al pueblo Villa Unión, para luego emprender el viaje más largo, de 320 km, hasta Belén. "Llegaremos casi al fin del viaje en Argentina", explican con un mapa de cada trayecto.

En medio del viaje por Chilecito, La Rioja, Ewan y Charley tuvieron buscar una tienda electrónica para cargar las baterías de sus vehículos. Así dieron con Vanesa y su familia, quienes no solo los asistieron para que pudieran seguir su ruta, sino que los invitaron a almorzar con ellos. "Lo grandioso de esta situación es que llegamos aquí, pensamos que sería como una tienda de estéreos, como esos lugares donde instalan estéreos en autos, y pensamos que tendrían energía, así que entramos. Y resulta que es solo su cochera, y la casa está atrás", explicó el actor.

Y destacó: "No es una tienda, pero nos dejaron conectarnos a la electricidad. Nos dieron de almorzar, fue muy gracioso y ellos no nos reconocen. Somos totalmente extraños, y ahora usamos su electricidad y comemos su comida". Pero lo más sorpresivo para la estrella de Obi Wan-Kenobi, la serie de Disney, perteneciente al universo de Star Wars, fue que tardaran en reconocerlo. "Sospecha de mi identidad, pero no confía en sus instintos. Usa tus sentidos, usa tu fuerza", narró con humor.

Mientras que su compañero se mostró conmovido por la hospitalidad de los argentinos. "La gente es increíble, asombrosa. Amigable, atenta, de puertas abiertas, Nunca nadie nos dijo 'no'. Es un grandioso lugar en el mundo. Me da pena irme", concluyó el presentador británico. (NA)