Tras estar una semana internada, murió la actriz Anne Heche

La actriz estadounidense Anne Heche murió hoy a los 53 años, luego de permanecer una semana internada en el Centro de Quemados Grossman del hospital West Hills, a raíz de un grave accidente de tránsito.

La noticia fue confirmada sus familiares, quienes horas antes habían confirmado que la actriz estaba en estado de coma y le iban a retirar el soporte vital.

"Lamentablemente, debido a su accidente, Anne Heche sufrió una grave lesión cerebral anóxica y permanece en coma, en estado crítico. No se espera que sobreviva", explicaron a través de un comunicado, en el que también contaron que la intérprete iba a estar conectada a un ventilador para que los médicos evalúen si alguno de sus órganos puede ser donado. .

"Anne tenía un corazón enorme y conmovió a todos los que conoció con su espíritu generoso. Más allá de su extraordinario talento, consideraba que difundir la bondad y la alegría era el trabajo de su vida, especialmente mover la aguja de la aceptación de quien ama. Se la recordará por su valiente honestidad y se la echará de menos por su luz", sumaron en el texto que rápidamente se replicó en los medios y las redes sociales.

El viernes 5 de agosto, la intérprete de 53 años, conocida por su trabajo en la comedia romántica Seis días y siete noches (1998) y Psycho (1998), estrelló su Mini Cooper azul contra la pared de un estacionamiento de la zona Mar Vista y luego condujo a alta velocidad hasta impactar contra una vivienda. Enseguida, el vehículo y la casa quedaron envueltos en llamas, motivo por el que la actriz sufrió importante quemaduras en su cuerpo.

En consecuencia, fue asistida por hasta 59 bomberos que lograron sacarla del auto y trasladarla a un hospital cercano luego de un operativo de 65 minutos.

"Intenté hablar con ella varias veces y le pregunté si estaba bien, pero no respondía, así que tuve que acercarme. Pude abrir la puerta trasera del coche y me arrastré hasta el interior. Cuando le pregunté si estaba bien, dijo que no", contó un vecino que la asistió.

"Traté de hablar con ella nuevamente y noté que se estaba saliendo humo y las llamas ahora estaban a mi derecha e izquierda, así que rápidamente salí del auto", agregó.

Cuando el dramático episodio salió a la luz, el mánager de Heche contó que la actriz estaba estable, pero que necesitaba pasar por el quirófano para tratar sus quemaduras y que estaba siendo asistida con ventilación mecánica.

Desde entonces, la policía investiga en qué condiciones la artista se subió a su auto, ya que hay videos que comprueban que manejaba de forma imprudente.

Y en las últimas horas, los análisis toxicológicos confirmaron que la artista conducía bajo el efecto de estupefacientes.

"Basado en la extracción de sangre, reveló la presencia de drogas, sin embargo, se requieren pruebas adicionales para descartar cualquier sustancia que se administró en el hospital como parte de su tratamiento médico", comunicó un oficial de la Policía de Los Ángeles. (NA)