Johnson & Johnson retirará en 2023 sus polvos de talco por las acusaciones de que provocan cáncer

La farmacéutica Johnson & Johnson (J&J) anunció ayer la retirada del mercado mundial de su polvo de talco para bebés por acusaciones que aseguran que produce cáncer. El producto fue retirado hace dos años de EE.UU y Canadá después de recibir miles de denuncias sobre la seguridad del producto.

En un comunicado, la compañía detalló que el producto 'Johnson's Baby Powder' dejará de ser vendido y que han tomado la "decisión comercial" de sustituir el talco por almidón de maíz. Se estima que recibieron unas 38.000 demandas que vinculan el uso a largo plazo del producto con el desarrollo de cáncer.

"Evaluamos y optimizamos continuamente nuestra cartera para posicionar mejor el negocio para el crecimiento a largo plazo. Esta transición ayudará a simplificar nuestras ofertas de productos, ofrecer innovación sostenible y satisfacer las necesidades de nuestros consumidores", aseguró la farmacéutica.

A finales de 2018 aparecieron informaciones que apuntaban a que J&J sabía desde hacía décadas que sus polvos de talco contenían asbesto, un mineral de composición y caracteres semejantes a los del amianto y con efectos nocivos para la salud.

Desde entonces, la empresa enfrentó miles de demandas en las que se acusa al fabricante de haber contribuido al desarrollo de cáncer de ovario de las consumidoras, un extremo que la empresa rechaza y que cada año le ha llevado a gastar millones de dólares en litigios.

Asimismo, se los condenó por no advertir adecuadamente del riesgo asociado al uso de sus productos con talco. Pero J&J ha mantenido su posición sobre la seguridad de su polvo de talco cosmético, sosteniendo que no contiene asbesto y que no causa cáncer.

"Nuestra posición sobre la seguridad de nuestro talco cosmético sigue sin cambiar. Defendemos firmemente las décadas de análisis científicos de expertos médicos de todo el mundo que confirman que el polvo de talco para bebé Johnson's es seguro, no contiene asbestos y no provoca cáncer", declaró la firma. (La Vanguardia)