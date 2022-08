Se presentó el tráiler de la docuserie que devela las polémicas de Armie Hammer

La plataforma de streaming Discovery+ lanzó el tráiler de la próxima docuserie de su catálogo: House of Hammer, la cual se centrará en la vida del mediático actor que fue acusado de abuso sexual y canibalismo en su momento de máximo esplendor en la industria cinematográfica. El intérprete conocido por su actuación en Call Me By Your Name fue apartado de todo proyecto en el que se encontraba luego de verse sumido en estas polémicas (a excepción de la cinta de Disney, Muerte en el Nilo).

En esta producción se conocerán testimonios de varias víctimas de Armie Hammer, entre las que se destacan Courtney Vucekovich y Julia Morrison, sus ex parejas y denunciantes principales, las cuales hablan en contra de él y lo acusan no sólo de abuso sexual sino también de fantasear con el canibalismo, entre otras cosas.

El adelanto inicia con declaraciones de Vucekovich sobre su relación: “Estoy aquí para hablar sobre lo que sucedió en mi relación con Armie Hammer. Al principio, sentí que todo era perfecto. Era increíble”. Pero luego muestra uno de los escalofriantes mensajes del actor en el que dice: “Soy 100% caníbal, quiero comerte”.

En las imágenes también se suma Morrison, quien lee en voz alta uno de los mensajes que el propio actor le envió: “Tengo la fantasía de tener a alguien que me demuestre su amor y devoción, atarla en un lugar público por la noche y hacer que su cuerpo sea de uso libre. Ver si tiene relaciones con extraños por mí”.

Al final del tráiler se puede ver otro momento, quizá el más inesperado y sorprendente, que es cuando la propia tía del intérprete, Casey, revela que la violencia y el abuso sexual no comienza con Armie si no que es algo que es una huella de la familia Hammer que pasa de generación en generación. “Si crees en hacer pactos con el diablo, los Hammer están los primeros”, delata su tía.

En ese sentido, el presidente de contenido criminal y de investigación de la plataforma, Jason Sarlinas, mencionó a través de un comunicado que “con 'House of Hammer', somos testigos de detalles realmente inquietantes y secretos siniestros que el dinero y el poder no han podido ocultar para siempre. Las acusaciones de violación y abuso presentadas contra Armie Hammer durante los últimos años son solo la punta del iceberg cuando se trata de la familia Hammer”.

La producción que prepara Discovery+ contará con tres partes y llegará a la plataforma el próximo 2 de septiembre. (NA)