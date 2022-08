La selección femenina estrena camiseta y debuta en el Sudamericano de San Luis

El seleccionado argentino femenino de básquetbol comenzará esta noche el Sudamericano de la disciplina en la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis, enfrentándose a su par de Venezuela.

El encuentro se jugará desde las 20.30 en el Arena La Pedrera, con localidades a la venta desde los mil pesos. Previamente, por la misma zona A, se enfrentarán los representativos de Paraguay y Ecuador, a partir de las 16.30.

El elenco albiceleste, dirigido por el DT Gregorio Martínez, se adjudicó el último certamen continental, disputado en Tunja (Colombia) 2018. En la definición, el conjunto argentino doblegó a su par de Brasil, por 65 a 64.

Las 12 jugadoras elegidas por el director técnico son las bases Melisa Gretter (Estudiantes de Madrid, España), Luciana Delabarba (Lanús) y Camila Suárez (Obras Sanitarias); las escoltas Milagros Maza (Sant Josep, España) y Agustina García (Félix Pérez, Paraguay); las aleras Andrea Boquete (Universitario Ferrol, España), Julieta Mungo (Universitario Ferrol, España) y Candela Gentinetta (Berazategui); las ala pivotes Agostina Burani (Araski, España) y Victoria Llorente (Zamarat, España); y las internas Diana Cabrera (Ardoi, España) y Celia Fiorotto (Picken Claret, España).

El combinado albiceleste repite ocho protagonistas de la AmeriCup 2021 en Puerto Rico, donde la Argentina se vio claramente afectada por la pandemia del COVID-19, a punto tal que Boquete no dudó en calificar este certamen como “una suerte de revancha” para el grupo.

“Queremos demostrar cómo estamos como grupo y equipo, lo que podemos conseguir como Selección. Tenemos muchas ganas de competir, el grupo está bien e ilusionado con eso. Creo que vamos a hacer un gran torneo”, dijo la alera.

En el grupo B, a disputarse en el estadio Ave Fénix, de la localidad de Juana Koslay, en las cercanías de la capital provincial, se jugarán los dos encuentros de la jornada inaugural con los cruces Chile-Uruguay (14.30) y Brasil-Colombia (18.30).

En dicho Sudamericano, la firma española Kelme comenzará a vestir a los seleccionados nacionales.

Fixture completo:

Hoy

14.30 - Chile vs. Uruguay (Grupo B, en estadio Ave Fénix, San Luis Capital)

16.30 - Ecuador vs. Paraguay (Grupo A, en Arena La Pedrera, Villa Mercedes)

18.30 - Brasil vs. Colombia (Grupo B, en estadio Ave Fénix, San Luis Capital)

20.30 - Venezuela vs. Argentina (Grupo A, en Arena La Pedrera, Villa Mercedes)

Martes 2

14.30 - Colombia vs. Chile (Grupo B, en estadio Ave Fénix, San Luis Capital)

16.30 - Paraguay vs. Venezuela (Grupo A, en Arena La Pedrera, Villa Mercedes)

18.30 - Uruguay vs. Brasil (Grupo B, en estadio Ave Fénix, San Luis Capital)

20.30 - Argentina vs. Ecuador (Grupo A, en Arena La Pedrera, Villa Mercedes)

Miércoles 3

14.30 - Uruguay vs. Colombia (Grupo B, en estadio Ave Fénix, San Luis Capital)

16.30 - Venezuela vs. Ecuador (Grupo A, en Arena La Pedrera, Villa Mercedes)

18.30 - Brasil vs. Chile (Grupo B, en estadio Ave Fénix, San Luis Capital)

20.30 - Paraguay vs. Argentina (Grupo A, en Arena La Pedrera, Villa Mercedes)

Viernes 5

3°A vs. 4°B (en estadio Ave Fénix, San Luis Capital) - Reclasificación del 5° al 8°

3°B vs. 4°A (en estadio Ave Fénix, San Luis Capital) - Reclasificación del 5° al 8°

1°A vs. 2°B (en Arena La Pedrera, Villa Mercedes) - Semifinal 1

1°B vs. 2°A (en Arena La Pedrera, Villa Mercedes) - Semifinal 2

Sábado 6

Perdedor Reclasificación 1 vs. Perdedor Reclasificación 2 (en estadio Ave Fénix, San Luis Capital) - Por el 7° puesto

Ganador Reclasificación 1 vs. Ganador Reclasificación 2 (en estadio Ave Fénix, San Luis Capital) - Por el 5° puesto

Perdedor Semifinal 1 vs. Perdedor Semifinal 2 (en Arena La Pedrera, Villa Mercedes) - Por el 3° puesto

Ganador Semifinal 1 vs. Ganador Semifinal 2 (en Arena La Pedrera, Villa Mercedes) - Por el campeonato (Télam y CAB))