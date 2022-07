Ezequiel Vidal, una “Pulga” suelta en Indonesia

Por Fabián O. Rodríguez /Farodriguez@lanueva.com

El bahiense Ezequiel Vidal busca ganarse un nombre muy lejos de su ciudad natal.

El mediocampista ofensivo recibió un llamado para recalar en el fútbol indonés y no lo dudó. Mientras espera la habilitación internacional para poder debut en Persita –elenco de la primera división de Indonesia— le contó a La Nueva. como está viviendo esta experiencia a muchos kilómetros de distancia.

“Lo de venir a Indonesia surgió de un llamado del técnico actual. El ya me había querido llevar en el 2019, pero por ciertas circunstancias no se dio en ese momento. Ahora volvió a surgir la posibilidad y no lo dudé”, aseguró.

El DT en cuestión es Angel Alfredo Vera, de 49 años y ex futbolista de Deportivo Morón y Leandro N. Alem. También tuvo un paso por Ecuador e Indonesia. En este último país se radicó y está dirigiendo desde el 2013.

--¿Qué te sedujo para probar suerte en Indonesia?

--Quería probar suerte en otro fútbol. Prácticamente es una Liga desconocida para muchos, pero yo estoy convencido que puedo tener un muy buen año acá. Ojalá que me vaya de la mejor manera para luego poder pegar un salto a una competencia más importante.

--Contame de Persita.

--Es un club muy ordenado, que quiere hacer las cosas bien. Hay mucha seriedad, cumplen en todo lo que uno pretende y en ese aspecto estoy muy contento.

--¿Y tus primeras impresiones de cómo se juega allá?

--Más allá de las diferencias lógicas, es un fútbol dinámico. Sí noté que hay más espacio para jugar y siempre tenés un segundo más para poder tomar decisiones. A diferencia de nuestro fútbol, acá se puede jugar a dos toques y, si sabés manejar esos tiempos, podés sacar una ventaja. Todavía estoy en proceso de adaptación porque estoy acostumbrado a jugar de primera y sé que debo tomarme una pausa más para poder entenderme con mis compañeros.

--¿A qué apuntan?

--El objetivo es tener una temporada tranquila, de mitad de tabla hacia arriba como para poder aspirar a estar entre los ocho primeros. Obviamente, uno como argentino siempre aspira a pelear cosas importantes. La idea del club esa, pero el argentino quieren ser protagonista siempre.

--¿Qué pretende de vos tu entrenador?

--Me pide que juegue con tranquilidad. El ya conoce este fútbol y me va marcando las pautas para que uno se pueda adaptar a esta competencia. Me dice que me tome un segundo más. Estoy jugando bien definido de enganche, detrás de los delanteros, buscando el espacio a la espalda del 5 rival”.

La convivencia

“Por suerte, somos varios los argentinos en el plantel, por suerte. Está el DT, el profe, el analista de videos, Ramiro Fergonzi (delantero, ex Chacarita) y también llegó Cattáneo (Agustín), a quien tuve de compañero en Olimpo. Eso hace que el día a día sea mucho más llevadero”, resaltó la “Pulga”.

--¿Qué sabías del país asiático?

--De Indonesia sabía que era un país muy lindo porque en Alvarado tuvo un compañero que jugó seis meses en este país. A él le encantó el país y este fútbol y ya lo comprobé en este mes y medio que llevo acá. Los estadios están llenos y eso genera expectativas en lo personal. La mayoría de los equipos lleva mucha gente.

“Después, en lo cotidiano, estamos en una ciudad pegada a Yakarta, la capital de Indonesia. Es un lugar muy lindo, tenemos todo, aunque obviamente la cultura es muy diferente a la nuestra”, amplió.

--¿En qué aspectos, por ejemplo?

--Sobre todo en tema de los rezos y las oraciones durante el día; incluso también antes y después de los partidos. Pero uno tiene que ser respetuoso de cada religión y cada cultura.

“Es una experiencia más de vida, siempre con la misma responsabilidad de hacer las cosas bien para colaborar con el club que me contrató. Ojalá pueda hacer un gran torneo para quedarme un buen tiempo por acá. Firmé por un año, hasta junio del 2023. Deseo que me vaya bien para renovar el año que viene o tener la posibilidad de jugar en un club más importante”, se ilusionó.

--¿Llegaste con tu familia?

--No. Por ahora estoy solo porque recién salió mi visa de trabajo y ahora tiene que salir la de mi familia. Y espero que se resuelva pronto así se quedan todo el año conmigo.

--¿Qué te sorprendió del día a día?

--Me sorprendió la gente. Son todos muy amables, los compañeros del club, la gente de seguridad, la policía, etcétera. Son todos muy respetuosos, sin importar el cargo que tengan. Por ejemplo, yo vivo en un edificio y tengo muy buena onda con la gente que está encargada de la seguridad, te saludan, te sonríen, etcétera. Y en el club también hay un muy buen trato.

“Por otro lado, al estar cerca de la capital, el tráfico es tremendo, sobre todo por la gran cantidad de motos que circulan. Nos dieron un auto para manejarnos, pero tenés que tener mucho cuidado porque las motos se te cruzan por todos lados”, añadió el futbolista de Grunbein, formado en Olimpo.

--¿Cómo viene el calendario futbolístico?

--Acá no se para por el Mundial, de hecho se juega hasta el 10 de diciembre y después volvemos a arrancar el 22 de enero. Así que voy a alentar a la Selección desde acá y espero que no coincida día y hora con algún partido nuestro.

--Jugaron la Copa Presidente. ¿Cómo les fue?

--Fue una especie de preparación. Clasificaban los primeros dos y nosotros quedamos a un punto del segundo. Jugamos 4 partidos, ganamos 2 y perdimos 2. Pero recién nos estábamos conociendo y terminamos conformes porque fuimos de menor a mayor. Perdimos los dos primeros y ganamos los dos siguientes.

El debut

Mientras espera que le llegue el transfer internacional, el elenco de la “Pulga” Vidal venció en el debut a Persik Kediri 2 a 0. Ramiro Fergonzi marcó el primer gol.

Vidal estaría habilitado para jugar el lunes como visitante ante Persebaya Surabaya, que perdió en el debut.



El número

8—

Las camisetas que vistió Norberto Ezequiel Vidal, quien el martes cumplirá 27 años. Se inició en Olimpo, pasó por Independiente de Avellaneda, Delfín (Ecuador), Juventud de las Piedras (Uruguay), San Martín de San Juan, Alvarado de Mar del Plata, Independiente Rivadavia Mendoza y Persita.