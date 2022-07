Patricia Bullrich calificó la designación de Massa como "un cambio de figuritas"

La presidenta del Consejo Nacional del PRO, Patricia Bullrich, definió a la designación de Sergio Massa como ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura como "un cambio de figuritas" e instó a Juntos por el Cambio a que "no se coma el amague" y se mantenga como "una alternativa de gobierno".

"Hay un Gobierno que en dos años y medio fue muy malo. Mi mensaje es que Juntos por el Cambio se mantenga como alternativa de gobierno y no se coma el amague del cambio de figuritas que está haciendo el Gobierno", sostuvo la ex ministra de Seguridad.

En diálogo Radio Rivadavia, la referente opositora envió un mensaje a la población de cara a las elecciones presidenciales de 2023: "Los argentinos vamos a sacar al país con esfuerzo. No va a ser fácil, hay que cambiar muchas cosas, hay muchas mafias, muchas burocracias, mucha gente que vive a costa del país y no para el país".

"Ese cambio va a ser duro porque nos van a tirar muchas piedras en el camino, pero vamos a tener millones de argentinos que digan 'esta vez no nos ganan con las piedras, le ponemos coraje y no dejamos que nos ganen'", remarcó la ex diputada nacional.

En su visita a la Exposición Rural, Bullrich destacó el discurso de apertura que brindó el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, y afirmó que fue "muy sólido, consistente, fuerte, de compromiso con los trabajadores y los productores del campo".

"El campo es una fuerza que ayuda a que el país vaya para adelante, sigue siendo nuestra gran productor de divisas", indicó.

En ese sentido, la presidenta del Consejo Nacional del PRO lamentó "el maltrato que ha tenido siempre" el sector agropecuario y señaló que las medidas del Gobierno "lo tiran abajo, pero el campo sigue". (NA)