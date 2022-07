Naidenoff habló de su relación con Losada después de la tragedia familiar: “Vale la pena jugársela”

El romance entre los senadores Luis Naidenoff y Carolina Losada recorrió el país, pero hasta ahora el legislador formoseño no se había expedido sobre la trágica situación familiar que le tocó vivir. Al respecto, conversó este jueves durante una entrevista que le realizó el periodista Ernesto Tenembaum en Radio con Vos.

La semana pasada ambos legisladores confirmaron que mantienen una relación y se mostraron juntos en la exposición Rural de Palermo.

La ahora senadora por la provincia de Santa Fe se separó en diciembre pasado, después de 17 años de pareja, y el legislador formoseño enviudó en 2018 tras un trágico accidente doméstico en el que también murió su hijo adolescente.

“Mi historia puede ayudar a muchos que pasaron por situaciones traumáticas o complejas. La vida tiene sentido cuando se la vive plenamente, con sus más y con sus menos. Cuando te tocan este tipo de situaciones, hay sentimientos encontrados que se reiteran a diario, como el dolor de la pérdida, pero todo tiene que ver con cómo te plantás ante la vida”, empezó el legislador de Juntos por el Cambio.

“Hay momentos en que puedo hablar de este tema y otros que no. Me acuerdo, cuando pasaron 15 días y estábamos con mi hija Agustina, le dije que lo mejor que nosotros podíamos hacer es levantar la cabeza y vivir. No me preguntes por qué lo dije, creo que así lo sentí”, dijo y agregó que recibió muestras de afecto de muchas personas, incluso de quienes lo miraban “como a un pobre tipo”. Fue en ese momento que decidió “no ser un pobre tipo en la vida y vivir plenamente para continuar con mi actividad”.

“Hay que aprender a disfrutar de las cosas que cuando la vida no te golpea pasan a un segundo plano, como tomar mate con un amigo, porque un día te das cuenta de que todo lo que podés proyectar se puede derrumbar en un segundo”, aconsejó Naidenoff.

Los cuerpos de la mujer y el adolescente fueron encontrados en la casa familiar de la capital formoseña.

En ese momento, Tenembaum le preguntó cómo convive dentro suyo la decisión personal de “seguir adelante” con “el dolor en el alma”, y el senador respondió que lo mejor era “rodearse de gente sana”.

“Las situaciones límite, en el marco del dolor, me brindaron la oportunidad de conocer a personas que se entregaron plenamente desde lo humano. Me encontré con mucha gente noble de corazón, más allá del círculo íntimo, me rodeé de gente sana. Lo que necesitás es alguien que te escuche, no que te de cátedra”, sostuvo.

En este sentido, el senador indicó que “el dolor es intransferible”, pero que lo importante es “cómo enfrentarlo”. “El dolor vino para quedarse, es así, pero no te impide construir ámbitos de felicidad. ¿Se amortigua el dolor? Es relativo. El tema de mi hijo te parte, está presente. El dolor está pero el tema es cómo te plantás ante el dolor y cómo te plantás cuando te quebrás”, reflexionó.

En ese sentido, el periodista le consultó si no le daba “culpa” rehacer su vida, y si cuando se enamoró de Carolina pensó en su mujer fallecida. “Siempre el desafío fue construir espacios de felicidad, eso quise siempre y no tengo culpa por eso. No podés vivir con culpa cuando la vida te sorprende, no tiene sentido”, respondió.

Y continuó: “Me enamoré de Carolina y vivo el presente, y no significa ser un tiro al aire el vivir el presente. Podés tener los sinsabores, pero siempre es bueno compartir las pequeñas cosas, parece una frase de ocasión pero para quienes pasamos por estas cosas no lo es”.

Y concluyó: “Quiero ser feliz, construyo un ámbito de felicidad y es lo que intentamos hacer con Carolina. A meterle para adelante. El resto es el día a día. La vi a Carolina, me gustó y avanzo, avanzo y avanzo, me juego por lo que siento. Lo que no tiene sentido es no jugarte por nada. Vale la pena jugarse por lo que sentís, para mi eso es invalorable”. (La Nación)