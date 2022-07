Brian Romero ya está en Brasil para sumarse a Inter

Braian Romero se fue de River. En una operación tan sigilosa como fugaz, Internacional de Porto Alegre compró el 50% de su pase y el futbolista de 31 años se sumará así a sus filas próximamente.

De hecho, en las últimas horas arribó a Brasil para rubricar su vínculo.

Después de una arranque en el Millonario que ilusionó a los hinchas a mediados de 2021, en donde convirtió una buena cantidad de goles y fue uno de los puntos destacados en la consecución de la Liga Profesional de aquel año, el punta bajó su nivel y perdió terreno en la consideración de Marcelo Gallardo.

Con las recientes llegadas de Miguel Borja y Lucas Beltrán, Romero quedó relegado en la delantera de River y es por eso que tanto el club como el propio jugador de pasado en Argentinos Juniors vieron con buenos ojos su transferencia al fútbol de Brasil.

Inter de Porto Alegre le compró a River la mitad de la ficha de Romero por alrededor de un millón de dólares. Como el conjunto de Núñez poseía el 80% de su pase, ahora se quedará con un 30%, ya que el 20% restante pertenece a Defensa y Justicia.

La confirmación de su venta al Colorado llegó a primera hora de este jueves mediante las redes sociales, a partir de una historia de Instagram en la que se ve al delantero arriba del avión con destino a tierras brasileñas, a donde ya arribó.

A partir de su salida, a River se le abrirá un nuevo cupo para sumar a un refuerzo más en este mercado de pasos. No obstante, en principio no irían a la carga por ningún nombre en particular y solo utilizarán la opción si aparece una posibilidad interesante por un futbolista joven que sea del gusto de Gallardo.

El atacante de 31 años llegó a River mediados del 2021 procedente del Halcón de Varela y disputó un total de 52 partidos, entre torneo local, Copa Argentina y Copa Libertadores, en los que marcó quince goles y repartió cuatro asistencias. Además, levantó la Liga Profesional 2021 y el Trofeo de Campeones.