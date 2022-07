"No podemos normalizar que aparezcan cientos de kilos de droga flotando frente a Rosales"

Los concejales de Bien Común presentaron un pedido de urgente reunión dirigido al Director Municipal de Seguridad, Alejandro Pereyra, y a la cúpula policial para que se reúnan a la brevedad con el Concejo Deliberante de Coronel Rosales para analizar "diferentes hechos" y pedir "explicaciones a las autoridades" del distrito.

"Nuestro distrito viene sufriendo diferentes hechos y vemos con preocupación como varios simplemente pasan de largo en el radar de la opinión pública sin que nada suceda. No podemos normalizar esto y en primera instancia queremos explicaciones de las autoridades distritales de Seguridad", dijeron mediante un escrito desde el vecinalismo.

"Hace pocos meses dispararon el frente del Municipio y de la Cooperativa Eléctrica. Incluso la diputada (Abigaíl) Gómez pidió respuestas al gobernador. Nosotros nos preguntamos qué sucedió aquí. ¿Las cámaras del Municipio sirven para algo? ¿Qué piensa el intendente de todo esto que ocurre? La situación de la droga flotando a pocos metros del distrito tampoco debe ser tomada a la ligera", cuestionaron.

"Nos preocupa que desde el Ejecutivo no se haya convocado a toda la oposición para enfrentar esto, no podemos mirar para otro lado en lo que respecta a las grandes cantidades de droga aparecida en Rosales, e inmediatamente surge la preocupación. En estos temas deberíamos tener todos los partidos políticos una agenda común para no terminar en escenarios peores en los años por delante. Si no hay medidas ahora, esto será muy malo para todos. Por eso, avanzamos nosotros y pedimos que los referentes de Seguridad vengan al Concejo Deliberante", afirmaron en el texto.

Los ediles también manifestaron la importancia de una mayor inversión en luminarias y renovación de cámaras conjuntamente con la presencia policial en los barrios. "Se reiteran los robos y al contrario de lo que dicen las autoridades, hay que politizar esto en el buen sentido de la palabra. Claramente hay fallas y probablemente necesitemos gestionar juntos ante Nación y Provincia. En ese sentido, nos llama la atención el hecho de que el intendente nunca nos convoque ante estos sucesos de tanta gravedad. Por eso Bien Común da el primer paso".

Por último los ediles manifestaron la importancia de acciones para prevenir el vandalismo y los constantes pedidos de los últimos años al Municipio para que se adopten medidas preventivas frente al delito, "el que tengamos predios como la FISNA o sitios abandonados como la ex CAMPA son situaciones por las que hace años Bien Común insiste al Municipio y sería bueno que se dignen de una vez a tomar los aportes que brindamos y se piense en el vecino de una vez en lugar de especular sobre quien tiene las ideas y cajonearlas si vienen de sectores políticos distintos. No podemos vivir divididos frente a la gravedad de lo que ocurre".