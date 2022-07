El domingo le alcanzó media hora de juego para disfrazarse de asistidor en los dos primeros goles y para anotar el tercero de River, que superó 3-0 a Aldosivi en Mar del Plata con una actuación estelar de su refuerzo colombiano: Miguel Angel Borja.

Después de varias ofertas y contraofertas, siempre hablando de millones de dólares, el Millo compró el cien por ciento del pase del centrodelantero cafetero, que está cumpliendo su segundo ciclo en el fútbol argentino, porque en 2014 defendió la casaca de Olimpo en el torneo de AFA de Primera división.

En ese momento, el creador del festejo “colibrí” (se le llama así al modo de celebrar sus tantos) tenía 21 años, y arribó al aurinegro junto a su compañero de Selección Mauricio Cuero. Pese a haber firmado contrato por una temporada completa, estuvo en nuestra ciudad un semestre, jugó 16 partidos y señaló tres conquistas, una de ellas, justamente, ante River en el Monumental, fusilando a Barovero tras aprovechar un error de cálculo de Ramiro Funes Moris.

En el actual River de Marcelo Gallardo acumula 48 minutos en dos encuentros (entró 18 en el 1-0 frente a Gimnasia y 30 en el 3-0 contra el Tiburón), y cuando le preguntan por alguna cuestión relacionada al fútbol argentino, “Migue” siempre repasa su paso por Olimpo en el inicio de su carrera, que después siguió por Santa Fe Colombia, Atlético Nacional, Palmeiras, Junior de Barranquilla y Gremio.

“Es un orgullo que Borja se acuerde de Olimpo en cada nota periodística que da”, expresan, orgullosos, desde la dirigencia del aurinegro, que se quedó con gusto a poco tras el corto tiempo del actual 9 de la Selección Colombia en el club, que en ese campeonato de Transición 2014 terminó penúltimo, pero con Cuero y Borja como “figuritas” destacadas.

Pocos la “rompieron”

Doce jugadores fueron parte del mundo Olimpo en su paso por la elite del fútbol argentino, y uno de ellos es Miguel Angel Borja, que estuvo apenas un semestre antes de retornar a su país debido a que su club, Cúcuta Deportivo, no quiso cederlo más a préstamo.

Los otros once fueron: Fram Pacheco (volante central, 18 partidos en la temporada 2002-2003), Luis Asprilla (central, 26 presencias y un gol en la 2004-2005), Carlos Fernando Navarro Montoya (arquero, 13 cotejos en el Apertura 2007), David Solari (delantero, 3 juegos en el Clausura 2008), Anthony Torres (arquero, no llegó a debutar en 2012), Cristian Mafla (lateral izquierdo, no llegó a debutar en 2013) y Javier Reina (enganche, 12 encuentros en la 2013-2014), José Valencia --foto-- (19 PJ y 7 tantos en el certamen Final 2014) y Mauricio Cuero (17 PJ y un gol en el Transición 2014).

Más acá en el tiempo: José Erik Correa (delantero, 11 PJ y un gol en 2016) y Luis Vergara (un partido en 2019).