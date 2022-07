Mario Pergolini canceló un programa de Vorterix y sus conductores lo expusieron en vivo

Mario Pergolini nuevamente quedó en el centro de la tormenta: decidió levantar programas de la programación de su radio Vorterix de forma repentina y la situación salió a la luz ayer en el ciclo Todología, cuyos conductores, Matzorama y Victoria Garabal, se enteraron en vivo de que era su última emisión.

“¿De un día para otro se hace eso? Me hubiera gustado que me llame alguien. Me hacen sentir una m...”, se quejó Garabal. Mientras que Matzorama acotó: “Lo que interpreté es: ‘Chicos, nos mandamos a hacer una programación gigantesca y no nos dan los números’’'.

"¡El mejor último programa de la historia! Qué horrible decir eso. Ay, lo enojada que estoy", expresó Garabal frente al despido repentino. "La gente no sabe, es el último programa. Y no por decisión propia", precisaron ambos refiriéndose a la decisión de Pergolini sin previo aviso.

"Pensé que iban a cumplir con las cosas o por lo menos no avisarte en el mismo día que ese mismo día es tu último día, me parece un poco bajo".

En primera instancia, Todología sería el único ciclo cancelado, aunque no se descarta que haya otras bajas.

A partir de la situación que se desató en el programa, se viralizó una supuesta carta que habría enviado el periodista para comunicar los despidos. Sin embargo, a través de la cuenta oficial de Vorterix, Mario Pergolini aclaró que esa misiva estaba editada, pero no negó haber mandado un documento a sus empleados para anunciar la finalización de los programas.

El comunicado de Victoria Garabal y Matzorama



A través de sus redes sociales, los integrantes de Todología publicaron un mensaje para aclarar la situación con sus seguidores. "Dentro de todas las opciones que se nos ocurrieron con tan poco tiempo, decidimos ir a tocar el tema al aire y cagarnos de risa dentro de lo que se podía", sostuvieron.

No obstante, ambos afirmaron que a pesar de tomárselo con gracia "obvio que jode, pero bueno... ya encontraremos donde seguir haciendo juntos algo que nos gusta y divierte mucho". De esta manera, Pergolini suma un escándalo a su actualidad como dueño de Vorterix.