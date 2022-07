Un robo, la incertidumbre y una gran recompensa por la devolución de "Janna"

Laura Gregorietti

lgregorietti@lanueva.com

Elián Dekker y su marido Juan Vercelli son fotógrafos profesionales. En el mes de abril, cuando no se encontraban en su hogar, sufrieron una violenta entradera en la que desaparecieron valiosos equipos de trabajo y también su perra "Janna", una cocker dorada de 5 años, sin cola, castrada y que en ese momento, llevaba un collar amarillo. Collar que con el correr de los días, podría no tenerlo más.

En concreto, del hogar se llevaron una mochila que contenía un cuerpo NIKON D750 nro. 3056254, una lente NIKON AFS NIKKOR 24-70 1:2,8 G ED nro. 1074096, un FLASH NIKKON 910 nro. 2422495 y la mochila negra era para equipo fotográfico LOWEPRO. Pero, lo que más lamenta la familia no son los equipos, sino la perra "Janna", para ellos una "integrante más de la familia" del que desconocen su paradero desde hace casi 3 meses.

"El 27 de abril a las 18.45 nos patearon la puerta de entrada de mi casa y nos entraron a robar. Nosotros no estábamos, sí dos de mis tres perros, 'Cachuzo', un mestizo que adoptamos de la calle cuando apenas tenía un año y 'Janna', una cocker dorada de 5 años. Mis vecinos me dieron aviso de lo que pasó y a las 19.15 ya estaba en mi domicilio. La Puerta de entrada no cerraba, estaba partida. Había un gran desorden por todos lados, no podía darme cuenta qué se habían llevado, solo ví que 'Janna' no estaba, por lo que suponemos huyó asustada".

En ese mismo momento, Elián envió un mensaje al grupo de whatsapp que comparte con los vecinos para que la ayudaran a buscar a la perrita.

"Llegaron muchas personas a casa para ayudarnos en la búsqueda, todos saben lo que ella significa para nosotros, vecinos, familia y amigos de mi hijo. Por lo menos había unos 10 autos dando vueltas y personas caminando hasta la madrugada buscándola mientras que nosotros estuvimos casi toda la noche".

La última vez que la vieron fue sobre Zelarrayán al 3700.

"De ahí no supimos nada más, nosotros vivimos a la altura de Castelli al 3800. Los primeros 45 días fueron intensos de búsqueda, casi todo el día, en auto y caminando. Fuimos a la ruta, cruzamos para los Chañares, Bordeu. Recorrimos desde Boque Alto hasta más atrás de Don Bosco por donde pasa la ruta que va a Ingeniero White. Hicimos kilómetros de ruta a Médanos, llegamos al barrio San Martín, barrio Pedro Pico, barrio Universitario y algunos más. Dejamos afiches en todos esos barrios, en el parque de Mayo, el Paseo de la Mujer y plazas. También repartimos folletos casa por casa, hablamos con vecinos, intentamos hacer todo lo posible para poder dar con ella. En el tiempo que podemos salimos a buscarla o entregar folletos apelando a la empatía de las personas, que sean nuestros ojos en donde no podemos estar", contó emocionada Elián.

Nada quedó sin hacer: publicaciones en redes sociales, grupos de mascotas, notas en la radio, en canal 9, diarios digitales, publicidad paga en redes y hasta se pusieron en contacto personas con "otras sensibilidades" para contarles dónde les parecía que la perra estaba y en qué estado. Pero nada parece dar resultado hasta ahora, que decidieron subir considerablemente la recompensa para quien la devuelva a su familia.

Elián con Janna

Juan y Elián con Janna

"No pedimos los equipos de fotografía, solo a la perra, que es parte de la familia por eso vamos a pagar 70 mil pesos por su devolución. Toda esta movida sirvió para que la gente supiera de 'Janna" y por eso recibimos muchos llamados, sobre todo el comienzo de la búsqueda, para avisarnos de perros cocker o parecidos que ven por la calle y si bien recurrimos a todos los llamados y seguimos cada rastro, no hemos logrado dar con la perra. Estamos tristes e impotentes, no sabemos qué más hacer porque 'Janna' es nuestra compañía, es parte de la familia. Teníamos rutinas, paseos, peluquería, visitas al veterinario para que estuviera bien y con todas las vacunas necesarias. Ella, como los otros dos perritos, están bien cuidados y atendidos. Con esta publicación y la recompensa quería poder llegar a los que no tienen redes sociales y que se enteren que desde ese 27 de abril nuestra vida no es la misma. Que 'Janna' no está, que la buscamos todos los días, que queremos vuelva a su casa con nosotros que somos su familia, que la amamos y la extrañamos", concluyó Elián.

Quienes sepan algo de la perra, podrán comunicarse al 291-5713551 y 291-5070134.