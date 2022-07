Precios por las nubes, obras que se paran, ecoturismo en la ría, tasas congeladas y ¿en tren a Bariloche?

--Buen día, Juan, ¿cómo va todo? Me parece que la gravedad del panorama económico no da como para que empecemos hablando de fútbol.

--Je, je. Te lo acepto, José Luis, y te entiendo, aunque te conozco y sabía que ibas a cambiar el eje. De todas formas, concuerdo totalmente: la suba del billete verde se lleva toda la atención estos días.

--Para nada, pero me parece que amerita ocuparnos de este tema de entrada: todo el mundo no habla de otra cosa.

--Es verdad, la preocupación es muy grande y no se salva nadie. Si bien Alberto dijo que le va poner el pecho a la inflación y a los que especulan con el dólar, la maquinita de remarcar no para en todos los comercios

--Dame datos.

--¿Qué querés que te diga? Es más de lo mismo. Por ejemplo, todo lo que son herramientas, maquinarias y repuestos aumentan de a 5, 10, 20 por ciento, o lo que quieras, sobre todo porque sigue habiendo incertidumbre con el tema de los pagos al exterior, esa es la principal traba.

--Es decir, no saber a qué precio vas a terminar pagando la mercadería.

--Exacto, algunos proveedores no te entregan y otros te restringen o te entregan poco y levantan la lista a mansalva.

--¿Y qué pasa si necesito hacer una reparación de urgencia, con recambio de piezas, por ejemplo?

--Ya hay casos donde, si sos cliente, te sacan del apuro, pero el precio se ve más adelante. No te presupuestan el trabajo.

--Decime, Juan: las ventas van en picada, ¿no?

--Demanda hay, pero todo el mercado está regulando la venta porque hay incertidumbre en la reposición y las fábricas se están comiendo el stock de insumos.

--¿Cuánto tiempo más podrán producir?

--A nivel nacional hay grandes fábricas que tienen stock de insumos para un mes más y luego comenzarán a suspender gente. Si querés te doy un ejemplo que sirve para ilustrar lo que está pasando.

--A ver...

--En el caso de las baterías, a nivel nacional las fábricas no pueden abastecerse de insumos importados, que no se producen en el país, ya que las condiciones de pago a 180 días hacen que el proveedor del exterior no esté dispuesto a otorgar un crédito a tan largo plazo.

--Muy claro. ¿Y sabés que pasa con las industrias locales?

--Las grandes empresas no están pasando por una grave situación en tal sentido. Dow, por ejemplo, está con una gran parada de planta programada para el mantenimiento y mejora de sus instalaciones, y las que le brindan ese servicio se las van arreglando porque esto insume, sobre todo mucha mano de obra.

--¿Y las cuevas cómo se están manejando con el dólar?

--Compran pero no venden. Fijate que desde el gobierno no están haciendo nada para aumentar las tasas de interés y los ahorristas se refugian en el dólar.

--Me imagino que en la calle circula el rumor de un corralito.

--Siempre están los rumores de una medida de ese tipo, pero el sistema financiero argentino no tiene margen para eso.

--Explicame.

--Según me comentó nuestro amigo Pancho, el economista, por la herencia de 2001 los depósitos en dólares de la gente están calzados, los bancos tienen encaje y liquidez suficiente para atender los depósitos en dólares de la gente. Hay 15 mil o 16 mil millones de dólares, de los cuales 11 mil están en los bancos y 5 mil en el Banco Central.

--Contundente Francisco R, ja.

--Sí... se hace cargo de lo que dice, aunque aclaró, obviamente, que un retiro masivo traería mucha más turbulencia económica. Sí es muy peligroso que todos depósitos en pesos se vayan al dólar, una posibilidad hoy por hoy concreta, y ahí sí, agarrate Catalina.

--¿Y cómo está el tema en la Muni? ¿Cómo impacta esto en los números y en las obras?

--Hay enorme preocupación. Fijate que la semana que acaba de terminar hubo un llamado a licitación para obras de pavimento. ¿Sabés cuántas empresas se presentaron?

--Ni idea.

--Ninguna. Y te digo más, la obra de iluminación con leds en 22 cuadras de calle Vera, que está en ejecución, tiene grandes problemas porque, según pude averiguar, el proveedor no sabe si puede completar todos los artefactos necesarios porque no está recibiendo.

--Ahí te metiste en el tema de la falta de insumos.

--Exacto, por ejemplo, mañana tendría que empezar la pavimentación de las cuadras que faltan en Salliqueló, hasta llegar a Bermúdez, y no saben si tienen bitalco, algo fundamental para el asfaltado. En resumen, se están cayendo las licitaciones, no llegan insumos que la Muni ya pagó y el panorama es muy complejo.

--¿Y la guita alcanza? ¿Qué dicen en Alsina 65?

--Van haciendo malabares. La plata que se acordó con Provincia en diciembre no llegó y hoy ya se perdió bastante, por el aumento de la inflación. Hay un 40/45 por ciento menos para hacer obras.

--¿Se evalúa un aumento de las tasas municipales?

--Hubo un aumento del 46/48 por ciento en diciembre que, obviamente, ya fue gastado y habrá que llegar a fin de año. Pese a todo, me aseguraron que no va haber suba tasas en Bahía porque son conscientes de la situación que viven los contribuyentes. Además, se dispuso congelar las vacantes hasta el 31 de marzo.

--Che, de la obra en la 51 ni noticias, ¿no?

--No, la empresa levantó campamento, a tal punto que es un peligro en algunos tramos por falta de señalización.

--Bueno, cortemos un poco con la mala onda y contame algo bueno del comercio local, ¿puede ser?

--Dale, algunas cosas positivas tengo. Por ejemplo, siempre me olvido de comentarte que se vendió un quiosco histórico de Bahía.

--Me interesa.

--¿Te acordás que hace tiempo te comenté que estaba en venta el kiosco de Oscar y Luisa Cesca, frente a la rotonda de calle Casanova?

--Sí, un comercio tradicional de esa zona, que tenía de todo.

--Exacto, lo llevaron adelante durante 48 años y ahora cambió de manos. Lo compró Gian, un joven con muchísimo empuje. Ahora se llama Paseo Market y con muchos cambios, que incluyen la renovación de la fachada, el local continuará trabajando para sus clientes de ayer y de hoy con kiosco, librería, juguetería y próximamente bebidas.

--Bueno, lo mejor para los nuevos dueños, pero seguí tirando novedades.

--Ok, me dicen que en la esquina de 20 de Septiembre y Falucho, donde hace muchísimos años comenzó pizzería Tomasito, fue demolido el inmueble existente para construir locales comerciales abajo y oficinas arriba.

--Una esquina muy tradicional de La Villa, tal cual, pero contame ahora si tenés algo más de quién se va a establecer en la ex Lanera de Cerri, que la semana pasada, según me anticipaste, dejó de estar en manos de Lucaioli para volver a la Municipalidad.

--Así es, la comuna está analizando varias propuestas presentadas para ver quién arrendará el edificio, totalmente renovado por Lucaioli años atrás, de 14 mil m2 cubiertos.

--Eso ya me lo dijiste una semana atrás.

--Bajá la ansiedad, José Luis, que ahora sigo. Por lo que sé, la idea del intendente es privilegiar para su uso a una empresa local sobre las propuestas nacionales y avanzará en los próximos días. Entre las propuestas de afuera estaría una de YPF.

--Apaa... Seguí.

--El tema es que la petrolera necesitaría más espacio y el jefe comunal los habría contactado con los dueños de la ex CAP, o lo que queda de ella. Veremos qué pasa.

--¿Alguna novedad del puerto? Obviamente conozco la gran propuesta que armaron para los chicos en estas vacaciones de invierno, pero seguro algo más tenés.

--Mirá, el puerto está pasando un gran momento y, pese a la crisis que vive el país, antes de fin de año van a salir varios proyectos muy importantes, algunos ya te los anticipé, pero si querés te hablo de uno que despertará, seguramente, mucho interés entre la gente.

--Metele entonces.

--Ya salió a licitación la ingeniería de detalle para construir tres muelles, en realidad tres embarcaderos para pasajeros, en el ámbito portuario local, destinados a ecoturismo.

--Muy bueno, me imagino que estarán destinados a establecer servicios de turismo para conocer el estuario.

--Sí, de esa forma se dará respuesta a un antiguo reclamo de la gente. Los muelles estarán ubicados en el Club Náutico y banquina de pescadores, o Puerto Piojo, y el tercero en el llamado Islote del Puerto, a unos 20 minutos de navegación.

--Tirame más detalles.

--Te puedo decir que estarán destinados a operar con embarcaciones de pasajeros de hasta 24 metros de eslora, es decir, bastante grandes, para poder recorrer el estuario. Pero si me dejás te tiro otra novedad que tiene que ver con Bahía y su puerto.

--Bienvenida.

--El Tren Patagónico, que une Viedma con Bariloche, ha comenzado a trabajar, incluso con fondos de esa provincia, en despejar las vías entre Bahía y Viedma. Ahora están trabajando, en una primera etapa, dentro del partido de Patagones, hasta Pedro Luro.

--Deben apuntar a unir con un tren de carga los puertos de Bahía y San Antonio...

--Sí, pero también se podría llegar, por tren, desde Bahía a Bariloche. Aparentemente el ramal está en buen estado, habrá que ver cuando terminen los trabajos.

--Ahora que me acuerdo, no me contaste nada del Día del Amigo. Me imagino que habrás ido a festejar algún lugar gastronómico.

--No, no, tuve el privilegio de pasarlo en lo de Edu, con los gomías de la peña El Diente, pero me dijeron que estaba todo lleno de gente.

--Sí, todo explotado, pese a la crisis. Evidentemente, es gente que conserva poder adquisitivo o quema sus últimos pesos.

--Igual hay mucha preocupación en el sector. Se trabajó muy bien pero los comerciantes están asustados por el aumento de los precios. Lo bueno es que apenas se registró un accidente esa noche, la menor cantidad en los últimos 15 años, algo para destacar.

--Te cambio de tema. Vos que estás en todo, ¿viste a “Manu” en versión actor?

--Si te referís al lanzamiento del comercial de la fintech argentina que permite obtener una cuenta digital y tarjeta prepaga desde el teléfono, no podría encuadrarse en una actuación. Simplemente permitió el uso de su imagen y sus logros deportivos para promocionar una empresa de la que ya era accionista desde hace casi un año, decisión que te comenté en otra charla de café.

--¡Cómo viniste hoy!

--Reconozco que el spot publicitario está muy bueno. En apenas un minuto, logra largamente el efecto buscado, que es evidenciar el esfuerzo y la autoconfianza como claves del progreso, tal cual sucedió con Manu en su carrera a partir de sus primeros pasos en Bahiense del Norte, al cual también se hace referencia en algunas tomas.

--El otro bahiense que está por meterse en los sets de filmación es Radagast. En Buenos Aires se dice que en pocos días comienzan a grabarse los capítulos de una miniserie que se va a llamar “Canelones”.

--Tengo un datito al respecto, que me dio alguien cercano al exmago.

--Sos el Rial bahiense ahora. ¿Me vas a hablar también del casamiento de Fantino en Bahía?

--Para nada. Sabés que ese no es muy fuerte, pero me contaron que la participación de Agustín, su verdadero nombre, fue definida por el voto de los casi 4.000 productores asociados a este emprendimiento autogestivo.

--¿Tantos productores tiene la serie?

--Es otro dato curioso, porque su autor, Hernán Casciari, le permitió a toda aquella persona que quisiera invertir 100 dólares convertirse en socio, con el agregado de poder elegir entre todos al elenco y las escenas mediante votación electrónica. De esa manera costeó prácticamente todos los gastos que va a insumir filmar la producción que encabezan Darío Barassi y Verónica Llinás.

--Bueno, ¿algo más antes de levantar campamento?

--Sí, capaz algún domingo podemos abandonar el local de Tito para tomarnos un café en la Biblioteca Rivadavia.

--¡No me digas que Jaime piensa abrir un café!

--La semana pasada fue el acto por los 140 años y le pusieron el nombre de nuestra compañera y amiga, Esther Beatriz Serruya, “Helen”, al pasillo de exposiciones, y ahí me enteré de que Jaime Linares no solo la sigue remando para mantener esa joya bahiense, sino que piensa abrir un cafecito, una especie de incentivo más para que la gente se quede a leer.

--Ojalá se le dé. Muy buena idea, pero ahora vayamos pidiendo la cuenta porque seguro que tenés que ir prendiendo el fuego.

--Así es, y vos andá a comprar las pastas.

--Dale, nos vemos en una semana.