Le negaron consumir comida de otro local y su reseña negativa generó debate en Twitter

Un intenso debate se volvió viral en Twitter a raíz de un conflicto entre un mozo y un cliente en un restaurante de España. El usuario quiso entrar con comida de otro local y la respuesta no fue la esperada, debido a esto, dejó una mala reseña: "No pongo cero estrellas porque no se puede".

"Nos sentamos a tomar unas cervezas. Durante la tarde, mis hijos quieren pizza casera del local de al lado. El camarero nos llama la atención por tomar pizza de otro local y, a pesar de que no ponía en ningún sitio que no se podía consumir comida de otro local, nos insinúa que nos la comamos en el parque de al lado", detallo el cliente en su reseña.

"Le comenté que es de mala educación llamarnos la atención de esa manera. Total, casi 12 euros por 4 cervezas y un agua, encima haciéndote sentir un delincuente por hacerle gasto y pedir una pizza en el bar de al lado aunque ellos no la sirvan", agregó y sentenció: "Unos sinvergüenzas y maleducados. No volveremos nunca".

El episodio generó una fuerte discusión en Twitter sobre el accionar del consumidor y del restaurante. Algunos usuarios se posicionaron a favor de comer en otro local, y otros lo acusaron de mala educación.

"Por supuesto que si. Siempre y cuando se consuma en ese local también. Imagina que tus hijos quieren un happy meal y tu cenar italiano... pues oye... dejales q los niños cenen su happy meal y los padres algo mejor. Eso si, siempre recogiendo lo traido de fuera", opinó un seguidor.

"De verdad es necesario advertir que no se puede introducir comidas o bebidas del exterior? Yo creo que no. Es de cajón", contestó otro.

Pero el dueño del local no se quedó atrás y contestó con la misma dureza: "Amable excliente, no nos sorprende nada su reseña, puesto que ya entendimos el tipo de persona que era. El resto de personas de su mesa entendieron la situación".

Además, aclaró la situación y señaló que "tenía una pizarra enorme enfrente de su mesa con la carta de comida. Hay diferencia entre unos trozos de pizza para niños (que siempre aceptamos, por supuesto) y una pizza entera en la mesa que todos coman".

Para concluir, el dueño se refirió a la educación del cliente: "Nuestra amabilidad fue contestada por la actitud más básica y maleducada que hay. Enhorabuena y hasta nunca. P.D: gracias por dejar toda la basura en la mesa y en el suelo al irse". (Fuente: Ámbito)