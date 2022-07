"El Hotel de los Famosos": el conmovedor llanto de Pampita tras la eliminación de Lissa Vera

Lissa Vera quedó a un paso de la gran final de El Hotel de los Famosos (eltrece) y su fortaleza fue la que emocionó a Pampita, quien se largó a llorar cuando la ex Bandana quedó eliminada en el desafío de este miércoles.

La participante dejó hasta la última gota de sudor, pero no alcanzó para llegar al duelo por los 10 millones de pesos. “Estoy llorando porque no me rendí, pasé por un montón de cosas. Lejos de mis hijas, lejos de mis amigos”, admitió muy conmovida. Además, destacó cómo su esfuerzo contagió a sus compañeros: “Vi a todos movilizados”.

Su esfuerzo no solo hizo que Alex Caniggia y Martin Salwe se acercaran a consolarla, también recibió un gesto contenedor de la conductora del ciclo. “Gracias por todo, en serio, Caro”, le dijo Lissa mientras las dos se fundían en un abrazo. Incluso, Pampita le entregó una pulsera que se le había caído durante el desafío y que ella intentó reparar.

“Gracias. Sos una persona hermosa, ¿sabés? Linda por fuera, linda por dentro. Me encantó conocerte, en serio”, remarcó Lissa. “Me hiciste llorar de la emoción”, le respondió Pampita con lágrimas en los ojos.

Pampita se descompensó tras la eliminación de Lissa Vera de “El Hotel de los Famosos”

“Ay, no me siento bien”, le dijo Pampita al Chino Leunis después del abrazo con Lissa Vera. El conductor se acercó y le dijo que se tome su tiempo para reponerse.

Frente a esta situación inesperada, la cantante se sorprendió por todo lo que generó su eliminación y bromeó: “No me puedo ir de manera normal tampoco, tengo que hacer llorar a Pampita”.

Finalmente, la presentadora recobró la compostura y le lanzó un simpático reproche a la participante. “Mirá Lissa, me arruinás todo el maquillaje. No, perdón, mucha emoción”, cerró. (TN)