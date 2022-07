Tinelli se prepara para el debut de Canta conmigo ahora: todos los detalles de su nuevo programa

Llegó el día. Luego de meses intensos de trabajo, este lunes Marcelo Tinelli comienza las grabaciones de Canta conmigo ahora, el nuevo programa que debutará en la pantalla de eltrece el 25 de julio a las 22.30. Se trata de la adaptación del formato británico All Together Now, en el que cantantes amateurs se prueban ante un jurado de 100 personas.

Para estar a la altura, LaFlia -la productora de el "Cabezón"- invirtió un importante prepuesto para tener un gran despliegue. Por un lado, se agrandó el estudio ubicado en Don Torcuato, de manera que puedan trabajar más de un centenar de personas con comodidad y contar con tecnología de último nivel y una cámara 360º que permitirá captar todo lo que suceda en el big show, que contará con grandes figuras nacionales e internacionales. "Se levantó tres metros en un estudio de 1200 metros, es un decorado de 360 grados en pantallas, que incluyen también unas 12 cámaras", había adelantado el Chato Prada. Mientras que el conductor, en diálogo con Socios del espectáculos, destacó: "Es una megaescenografía que no tuve nunca".

Cristian Castro, José Luis “El Puma” Rodríguez, Coti Sorokin, Cande Tinelli, Manuel Wirzt, El Bahiano, Gladys “La Bomba” Tucumana, El Polaco, Locho Loccisano, Los Caligaris, Magui Olave y El Tirri son algunos de los miembros del jurado, donde habrá especialistas en todo tipo de género musical. De hecho, participará un rabino y un sacerdote, quienes cantan en las sinagogas o iglesias, exponentes de la comedia musical y coaches vocales.

Los participantes, que fueron seleccionados a través de castings que se realizaron en distintos puntos del país desde fines de mayo, deberán lograr que, a partir de su performance, todos los jurados se levanten de sus asientos, presionen un botón y canten junto a ellos, para lograr un lugar en podio de ganadores.

El sábado 16, Tinelli estuvo al frente de un ensayo general, acompañado por Lorenzo, su hijo menor, fruto de su relación con Guillermina Valdés, y quedó muy conforme con los resultados. "Tengo el apoyo de todos mis hijos y a El Tirri, mi primo, en el jurado, y eso es muy importante para mí", reconoció el animador y destacó el apoyo del canal por la inversión que hicieron en plena crisis económica.