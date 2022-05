Benedict Cumberbatch bromeó sobre la polémica con Will Smith en los Oscar

Tras el éxito en taquilla de la secuela de Doctor Strange, el actor Benedict Cumberbatch llegó ayer al Saturday Night Live para ser el anfitrión de la semana.

Para abrir el programa inició con un particular monólogo. Fue allí donde aprovechó la oportunidad para hacer un chiste sobre su colega, Will Smith, luego de lo que sucedió aquella noche del 27 de marzo.

En la gala de los Premios de la Academia, el actor de King Richard se subió al escenario para pegarle al cómico Chris Rock por haberle hecho un chiste a su esposa al comparar su cabeza rapada con la de la protagonista de G.I. Jane; el problema es que Jada Pinkett Smith sufre de alopecia, condición que hace que una persona pierda la gran mayoría de su pelo, o la totalidad de éste.

El comentario desató la furia de Smith, quien se paró de su asiento para subirse al escenario y abofetear al cómico. Luego, se sentó nuevamente y le gritó desde el público que nunca vuelta a mencionar su esposa con su “maldita boca”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Este hecho generó múltiples comentarios, tanto a favor como en contra del intérprete, y dio vueltas alrededor de todo el mundo por unas cuantas semanas.

Cabe recalcar que, en ese evento, Will Smith también se subió al escenario para recibir el Oscar a Mejor Actor luego de lo sucedido. En la categoría, también se encontraba Benedict Cumberbatch por su rol en El poder del perro.

Es por eso que, en el monólogo de Saturday Night Live, quien encarna a Stephen Strange mencionó que sus películas fuera de Marvel no logran generar la misma atención. “Fui nominado a un Oscar por The Power of the Dog”, recalcó, tras bromear con que nadie la vio.

“O sea, no gané el Oscar. Me venció (golpeó) Will Smith”, dijo a modo de juego de palabras. “No, no físicamente. No me venció físicamente”, agregó, ante la sorpresa y risa de la audiencia.