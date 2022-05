Alcaraz le puso la frutilla al postre y gritó campeón ante su gente en Madrid

El español Carlos Alcaraz coronó el final soñado para su actuación consagratoria en el Masters 1000 de Madrid (España), con disputa sobre polvo de ladrillo, que hoy lo vio levantar el trofeo de campeonato ante la ovación de su público.

El joven tenista, de apenas 19 años, ubicado 9º en el escalafón mundial, completó la faena venciendo con autoridad en el choque decisivo al alemán Alexander Zverev, Nº3 del planeta, por un cómodo 6-3 y 6-1, en poco más de una hora de partido.

Con lo hecho hoy, Alcaraz se transformó en el jugador más joven en coronarse en la Caja Mágica madrileña, además de ser el primer tenista en vencer, en un mismo torneo sobre polvo de ladrillo, al español Rafael Nadal y el serbio Novak Djokovic, Nº1 del mundo.

