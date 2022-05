Sigue la recuperación de Darian: el bahiense accidentado en México pudo salir del hospital

Darian Stacco, el bahiense de 28 años que sufrió un grave accidente en México, recibió la internación domiciliaria y en las últimas horas pudo salir del hospital a pasear un rato, según contó su madre en Facebook, quien acompañó la publicación con una foto del joven en Puerto Madero.

"Nos adelantaron la internación domiciliaria, necesitás salir y empezar de a poco a volver a tu vida. Una gran movida: cama ortopédica, andador, silla de ruedas, etc. Todo en el depto que gracias al ángel de Abel Hugo Quevedo podés disfrutar, un hermoso lugar y que todo se haga más llevadero", escribió Marcela Paz.

"Hay que hacer ejercicios que nos deja el kinesiólogo, la enfermera que sigue tus curaciones y el doc que sigue evaluándote. Empezar con terapia para ayudarte a aceptar lo que viene. Un día a la vez, con algunas dificultades propias de la situación que hacen que tenga que sostenerme de alguna manera a pesar del cansancio y de todo lo acumulado en estos treinta y pico de días. Pero no es hora de pensar en mí, ¡¡sería muyyyy egoista!!", agregó.

"Estabas en el hospital y me decías que te autorizaran una vuelta a la manzana para calmar tu ansiedad... ¡¡solo una!! Y acá estás... con unas cuantas vueltas, como a vos te gusta, de la media tarde en adelante, noctámbulo por naturaleza (¿a quién saldrá?). Y como dijo Emi... ¡¡¡VIVA LA VIDA!!! Aunque te pegue fuerte, te rompa los sueños, te diga que NO, siempre pero siempre hacia ADELANTE", publicó la mujer.

"Hoy, ya con otra mirada, cerrando tu circulo... en donde ya tenés en claro quiénes siempre van a estar porque disfrutaron las buenas y no te abandonaron en las malas. Cuidalos, hijo, porque esa gente es la que te quiere de verdad. Porque cantidad no es sinónimo de calidad. Más vale poco pero verdadero. A eso le llamo el equilibrio de la vida, a sentirte pleno, porque el amor en cualquier tipo de relación debe ser recíproco. Hoy creo que comprendiste lo que siempre me escuchaste decir. Una pelea más ganada", cerró.

Darian y su amiga Luz Arias fueron embestidos por un móvil policial mientras se dirigían en moto a una entrevista de trabajo en Cozumel, México. El caso trascendió a nivel nacional y se llevaron a cabo múltiples campañas para colaborar en la recuperación de los jóvenes.