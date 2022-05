Taylor Swift estrenó This Love, como single de su esperado álbum 1989 (Taylor's Version)

La cantautora estadounidense Taylor Swift sorprendió a sus fans durante las primeras horas de la mañana con el lanzamiento de su nueva canción This Love. La artista que se constituye como un peso pesado dentro de la industria musical, continúa con su particular cruzada para recuperar los derechos de sus canciones. En esta oportunidad, presentó un avance de lo que será la regrabación de su álbum 1989 (Taylor's Version), un gran clásico que los fanáticos estiman que será "la joya de la corona".

Esta nueva versión fue inicialmente presentada en el tráiler de la serie juvenil de Amazon Prime Video "The Summer I turned pretty" y al mismo tiempo, compartida por la propia Taylor en sus redes sociales. "¡¡Gracias @jennyhan por debutar mi versión de This Love en el tráiler de @thesummeriturnedpretty!! Siempre he estado muy orgullosa de esta canción y estoy muy sobre este giro de los acontecimientos", expresó en agradecimiento.

El que fuera en su momento quinto disco de estudio de su carrera, contenía esta canción como pista número 11 de un trabajo que fue premiado con el Grammy a Mejor Álbum del Año. Desde entonces muchas cosas han cambiado en la vida de la cantante, algunas no demasiado buenas y por ello 8 años después le está dando una nueva dimensión a su música que evite que su anterior sello y su enemigo Scooter Braun se enriquezcan con su trabajo.

This love fue la primera canción escrita para 1989, la única en el álbum que fue coproducida por el hombre que había sido su colaborador en sus cuatro álbumes anteriores, Nathan Chapman, y también la única canción en este trabajo que llegó a escribir ella sola. Fue una de las canciones menos reconocidas del álbum en ese momento, pero la propia Taylor Swift confesaría años tarde que era una canción a la que regresaba una y otra vez.

El nuevo single ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, incluyendo su canal oficial de Youtube, donde los llamados swifties de todo el mundo ya se expresaron con numerosos comentarios.