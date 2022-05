Juan Pablo Rodríguez Mendoza: “Frente a cada dificultad me moviliza la esperanza”

Por Walter Gullaci wgullaci@lanueva.com

El ingeniero industrial Juan Pablo Rodríguez Mendoza, recibido en la Universidad Nacional del Sur, preside la Asociación de Propietarios del Parque Industrial de Bahía Blanca tras la intervención a la que fue sometida la institución.

Se trata de un empresario de bajo perfil, familiero (en pareja con Yamile y padre de Lola, Paloma y Nicolás), sin ambiciones políticas y apasionado de los autos antiguos y las carreras de regularidad.

En cuanto a sus objetivos de gestión, uno es claro y contundente: dejar, junto a su grupo de trabajo, una impronta en un ámbito que tuvo sus bemoles, pero que hoy se encuentra en plena etapa de expansión.

1. “El Parque Industrial fue noticia hace un tiempo, pero hoy tiene como premisa apostar día a día a generar empleo y crecimiento. Ser parte de esto es un desafío diario”.

2. “El Parque tiene un impacto socioeconómico muy grande. Somos un grupo de 120 empresas y en los picos de parada de planta capaz que hay 5.000 empleados dando vuelta, de los cuales 3.000 son fijos”.

3. “La idea fue construir en las coincidencias. Todos empresarios que tenemos nuestras actividades que nos demandan mucho tiempo, por lo que encima trabajar en una asociación civil sin fines de lucro no es sencillo. Nos demanda horas adicionales que bien podríamos otorgárselas a nuestras familias. Pero cuando uno mira para el costado y nota que los compañeros de comisión ponen toda su energía, que todos empujan y que tenemos la misma visión, más allá del debate o discusión que pueda surgir, pero con sumo respeto, listo… Todo fluye”.

4. “Acá no se haba de fútbol, de religión, de política, de Olimpo o de Villa Mitre. Veníamos de algunas dificultades y elegimos un camino que no se construye de un día para el otro. La mayoría de nosotros acompañó al interventor en su momento. Tuvimos el apoyo del intendente Héctor Gay, quien nos consiguió la intervención. Y tras ella, nos dieron la posta. Así vamos resolviendo situaciones y descubriendo nuestro real potencial”.

5. “Tenemos proyectada una incubadora de empresas en conjunto con la Universidad Tecnológica Nacional. Se trata de una iniciativa que ya estaba en el Parque desde tiempo atrás y la estamos reformulando con nuevos convenios”.

6. “Mi empresa, Ingysol, se dedica a dar servicios a la industria química, petroquímica, petrolera. Realizamos la inspección, reparación y fabricación de intercambiadores de calor para todo el país y el exterior”.

7. “Una de nuestras premisas como Parque Industrial pasa por recomponer aquellas relaciones que nunca se debieron haber perdido. Una de las principales era con el municipio. El nuevo reglamento que cerró la intervención sostiene que el Parque tiene que tener en la comisión un sillón para la Municipalidad. Temas relegados como escrituración o exenciones municipales requieren de esa presencia. Las trabajamos en conjunto. En esta nueva etapa de relación solicitamos la obra del acceso al Parque, un sitio muy crítico y peligroso, donde incluso se padecieron muertes. Un plan para asfaltar alrededor de diez cuadras. Bueno, después de 20 o 30 años, nos tocó a nosotros contar con estas cuadras de pavimento”.

8. “Disponemos de alrededor de un 20 a un 30 por ciento de tierras para poblar con nuevas empresas. De hecho existen varias consultas para posibles nuevas radicaciones”.

9. “En el camino de recomponer relaciones con el municipio, con el Puerto, con el Polo Petroquímico y con entidades intermedias como la Unión Industrial y la Cámara de Comercio, también vemos la oportunidad de trabajar junto a otros Parques de la región, como el de Tres Arroyos. Nos juntamos incluso con el intendente de allí. Nuestro Parque tiene la característica de ser mixto, público y privado, por lo que resulta un modelo a seguir. Y ellos se interesaron en ver cómo nos manejamos”.

10. “Una de nuestras comisiones encabezada por Romina Temperini, trabaja en temas de género e inclusión. De hecho ya estamos concretando un espacio amigo para la lactancia, para que todas las madres puedan aprovecharlo. Se trata de un sitio discreto, amigable y con las condiciones de higiene adecuadas para ellas”.

11. “Vengo de una familia donde mi papá se la pasaba trabajando de contador público y como profesor de la Universidad Nacional del Sur. Y mi mamá cuidándome a mi y a mis tres hermanas. Muy familieros todos. Una enseñanza que uno trata de replicar en la vida”.

12. “Tengo el hobby de los auto antiguos y las carreras de regularidad. Con mi papá, un emprendedor, y mi tío mecánico, un libro abierto, quien ya fallecido hace cuatro años, la pasábamos restaurando autos antiguos. Una enfermedad sana. Así fue que empezamos a correr carreras de regularidad. Algunos de esos autos tienen un valor intangible. No se me pasa por la cabeza venderlos. Tienen el laburo y la pasión de mi papá y de mi tío. Y eso no se puede mensurar”.

13. “¿El país? Estamos como dando vueltas en una calesita de un diámetro muy chico y de la cual nunca podemos salir. Uno sigue apostando a crecer, a invertir, con la esperanza de que en algún momento este presente se revierta a partir del potencial que tenemos a todo nivel. Frente a cada dificultad, como sortear la parte impositiva, la inflación o cumplir con los sueldos en etapas de crisis, me moviliza la esperanza”

14. “Me encanta imitar y acompañar a esos emprendedores entusiastas, como mis socios que ya trascendieron incluso nuestras fronteras. Discutiendo, por ejemplo, la problemática de un intercambiador de calor Marruecos mediante consultas técnicas con profesionales españoles. No hay que quedarse en la cómoda. No estamos tan lejos. Hay que organizarse”.

