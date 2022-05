"Posiblemente haya sido mi último partido", dijo José Gutiérrez, tras la eliminación de Villa Mitre

Por Fernando Rodríguez

Restaban 10 segundos, Villa Mitre perdía 76 a 72, Racing (Chivilcoy) tenía dos libres y José Gutiérrez apuntaba a un plateista, quien resultó ser su padre. Cuando José, su papá, lo advirtió, José hijo, desde la cancha le tiró un beso y se le llenaron los ojos de lágrimas. Algo había detrás de ese saludo.

Una vez finalizado el juego y confirmada la eliminación del tricolor de la temporada 2021-22 de la Liga Argentina, el propio jugador le contó a "La Nueva". qué pasaba por su cabeza.

"Son sensaciones encontradas, porque posiblemente haya sido mi último partido, pero bueno, quiero esperar un tiempito y pensar las cosas en frío; estoy triste también por la derrota, porque creí que podíamos llevar la serie a un quinto partido", dijo Pikachu, el base de 34 años.

La posibilidad de retiro es algo que Gutiérrez viene procesando hace tiempo.

"Todavía no hablé nada con los dirigentes, por lo que no quiero confirmar nada", aclaró.

Diferentes aspectos son los que pone el base a la hora de pensar en alejarse de las canchas.

"Tengo que pensarlo bien -agregó- son muchas cosas, porque yo trabajo, hay muchos viajes y cantidad de partidos; prácticamente no tenemos descanso, jugamos día por medio y es difícil recuperarse físicamente".

—¿Fue la temporada que más sufriste en ese aspecto?

—No, no, son todas las temporadas duras, pero los años van pasando y cuesta más recuperarse; igual, me sentí bien toda la temporada, salvo algunas lesiones que me impidieron estar presente. Siento que puedo seguir jugando, pero habrá que pensar un montón de cosas.

—¿Fue demasiada ventaja volver de Chivilcoy con la serie 2-0?

—Creo que se nos escapó el primer partido, el que tuvimos muchas chances de ganarlo. En el final hubo fallos que nos perjudicaron, como pasa generalmente cuando jugás de visitante y como nos pasará a favor cuando jugamos de locales. No es una queja. Y el segundo lo perdimos bien. Racing fue un justo ganador.

El resto de las series

En las otras series de la Conferencia Sur, Estudiantes (Concordia), con un triple de Matías Alluchón a falta de 12 segundos, derrotó a su homónimo de Olavarría 74 a 71 y empató en 2 la serie.

También, Ciclista (Junín) superó a Zárate Basket, por 81 a 73 y se puso 2-2.

Esta noche jugarán el cuarto Gimnasia y Esgrima La Plata (1)-Deportivo Viedma (2).