Alberto Fernández: "Los campeonatos que está organizando AFA generan resultados poco justos"

El presidente Alberto Fernández consideró hoy que "los campeonatos que está organizando la AFA últimamente generan resultados poco justos" y lamentó las eliminaciones de Estudiantes de La Plata y Racing Club, ganadores de sus respectivos grupos en la fase regular de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

"No me quiero meter en el tema del fútbol porque es un tema muy caro para el sentimiento de todos los argentinos y además la dirigencia deportiva es un tema muy difìcil, con lo cual nunca me he querido involucrar en eso. Lo que sí digo es que cuando uno mira el resultado no parece un sistema justo, lo digo con total franqueza", expresó en la emisora Radio con Vos.

Para justificar su pensamiento, el Presidente repasó: "Que Racing, que hizo un campeonato tan bueno, se haya quedado afuera; que Estudiantes, que fue el equipo más eficiente del campeonato, se haya quedado afuera por penales y que el equipo de (Gabriel) Milito, mi querido Argentinos Juniors, se haya quedado afuera por penales demuestra que este campeonato deberíamos revisarlo".

Estudiantes se adjudicó la Zona B con 28 puntos, pero se despidió por penales en cuartos de final con Argentinos, que posteriormente fue eliminado mediante la misma definición por Tigre. En tanto, Racing, primero de la Zona A, sucumbió ante Boca, también desde los doce pasos.

Finalmente, el Presidente hizo un reconocimiento al trabajo de Milito en Argentinos Juniors: "No tengo el gusto de conocerlo pero me gusta su lógica. Hace lo que le gusta a los hinchas de Argentinos: jugar bien al fútbol. Escuchar a Milito decir el otro día que se había dado un paso importante para salir campeones en el siguiente torneo me llena de alegría. Es es lo que me gusta escuchar de un DT de Argentinos, que saca chicos de las inferiores permanentemente y los hace jugar bien".