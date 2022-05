Un bahiense integra la lista ganadora de un estratégico sindicato de la aviación

Por Pablo Andrés Alvarez / palvarez@lanueva.com

Un bahiense integra, como secretario de Prensa y Cultura, la lista que dio el batacazo en las elecciones del gremio que nuclea a los popularmente conocidos como controladores aéreos.

Se trata de Juan Carlos Arias, quien se desempeña en el Aeropuerto Comandante Espora de nuestra ciudad y anteriormente fue delegado de la lista oficialista de ATEPSA, pero que en estos sufragios decidió integrar la nómina de la Multicolor, que finalmente se impuso con casi el 50% de los votos.

Luego de varios meses marcados por un extenso conflicto salarial, la Asociación Técnicos y Empleados de Protección a la Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) realizó sus comicios para renovar las autoridades.

“Decidimos armar una lista luego de que la actual CD levantara intempestivamente la última medida de fuerza. Se habían hecho 2 días con los trabajadores acompañando el reclamo y cuando estábamos por iniciar el tercero, la comisión decidió frenarlo sin dar ningún tipo de explicación”, contó Arias.

La elección se realizó en 33 aeropuertos de todo el país y en la sede central del gremio en Buenos Aires y compitieron tres listas. En esa compulsa la Multicolor se impuso con el 49,4% de los sufragios.

Al comando de la Lista 3, Paola Barritta derrotó a la oficialista lista Azul y Blanca que consiguió el 32% de los votos, mientras que en tercer lugar con 17% de los sufragios se ubicó la lista Celeste.

“La Azul y Blanca se presentó encabezada por un directivo de ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) e íntimo amigo de la actual presidenta de EANA (Empresa Argentina de Navegación Aérea) y la Celeste era liderada por un trabajador respaldado por Hugo Moyano. Ahí nos pusimos de acuerdo con compañeros delegados disidentes a la CD que teníamos que hacer algo para competir y dar pelea, haciéndonos escuchar que somos trabajadores del sector y no íbamos tranzar con nada externo a los trabajadores”, manifestó Arias.

El escrutinio definitivo, con el que se oficializará el resultado de las urnas, se realizará el próximo martes. Sin embargo no hay observaciones ni impugnaciones por definir, por lo cual es un mero trámite administrativo.

“Los compañeros que nos votaron saben quiénes somos, que somos sus pares y por eso ganamos. Pero no fue nada fácil, juntando fondos para recorrer los aeropuertos con recursos propios, mientras las otras dos listas tenían apoyos externos”.

“Nos sorprendimos gratamente por lo logrado. Hicimos la campaña con muy pocas herramientas y casi sobre la fecha. Sobre todo porque competimos contra varias irregularidades. Por ejemplo, lista Azul y Blanca fue observada por la Junta Electoral, porque no puede un directivo de la Anac encabezar una lista a no ser que haya renunciado a su cargo, cosa que no sucedió. Pese a ello, el Ministerio de Trabajo se la aprobó”.

La irrupción de Barrita sorprendió al mundo aerocomercial y dejó una serie de enseñanzas. El constante deterioro salarial y en las condiciones de trabajo terminó detonando el recambio. Algo que puede replicarse en otros sectores.

“Ahora tenemos que trabajar para cambiar la imagen y el rumbo de nuestro querido gremio ATEPSA, porque en el último tiempo no se hicieron las cosas como correspondían”, manifestó Arias.

Sobre un total de 1057 empadronados, 776 afiliados se presentaron a votar. De ellos, 383 escogieron a la lista Multicolor, 258 a la Azul y Blanca y 130 a la Celeste.

En Bahía, la lista que integró Arias se impuso con el 80% de los votos.