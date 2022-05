Con un par de dudas y algunas bajas, Battaglia prepara el equipo de Boca para un partido clave

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

El entrenador de Boca Juniors, Sebastián Battaglia, mantiene un par de dudas para formar el equipo que el miércoles buscará obtener un buen resultado en la altura de La Paz ante el Always Ready de Bolivia, por la cuarta fecha del Grupo E de la Copa Libertadores.



Las dudas de Battaglia están en la elección del arquero, ya que Javier García cumplió buenas actuaciones desde que se lesionó Agustín Rossi, quien ya se recuperó de un desgarro en el aductor derecho y comenzó a trabajar con el grupo el jueves pasado, pero no fue convocado para el partido contra Barracas Central. Así, hoy "Javi" García cuenta con más chances de ser titular en Bolivia.



La otra incógnita está en el mediocampo: con Guillermo "Pol" Fernández y Alan Varela definidos como titulares, hay tres nombres para los otros dos lugares: Cristian Medina o Juan Ramírez es una de las posibilidades, y la otra es Óscar Romero o Medina.





Un posible equipo para jugar el miércoles desde las 21.00 en La Paz es con Javier García o Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Nicolás Figal y Frank Fabra; "Pol" Fernández, Alan Varela, Cristian Medina o Ramírez; Medina o Romero; Eduardo Salvio y Luis Vázquez.



El plantel boquense se entrenó hoy en el predio de Ezeiza: quienes jugaron el sábado pasado ante Barracas Central por la Copa de la Liga Profesional hicieron trabajos físicos livianos, por lo cual el DT no paró un equipo.



Para Boca, el del miércoles es un partido clave, ya que en los 3.700 metros del altura de La Paz ante Always Ready (al que ya venció por 2-0 en la Bombonera el 12 de abril pasado) necesitará al menos no perder debido a que se complicó con la derrota sufrida el martes pasado en Brasil ante Corinthians por 2-0, y a la caída también por 2-0 ante Deportivo Cali, de visitante, el 5 de abril.



El Grupo E tiene como puntero a Corinthians, con 6 puntos; seguido por Deportivo Cali y Always Ready con 4, y Boca último con 3 unidades. En ese contexto, el empate 2-2 entre bolivianos y colombianos significó un alivio para el "Xeneize".



Por el tema de las suspensiones que a Boca le aplicó la Conmebol tras los incidentes del año pasado en Belo Horizonte ante Atlético Mineiro, seguirá sin jugar Carlos Izquierdoz (salió con una molestia ante Barracas), quien cumplirá las 4 fechas de sanción contra Always Ready. A Marcos Rojo le quedan todavía dos partidos por cumplir, y a Sebastián Villa, tres, por lo que se pierde toda la primera fase.





Darío Benedetto, por su parte, deberá cumplir en este partido una fecha de sanción por llegar a tres tarjetas amarillas. El "Pipa", autor de los dos goles en el triunfo por 2-0 ante Barracas, no será de la partida en esta ocasión.



En cuanto a Diego González, quien sufrió la rotura de meniscos de la rodilla izquierda (la misma en que había padecido la rotura de ligamentos cruzados en septiembre de 2019", será operado en las próximas horas y tendrá entre un mes y 45 días de recuperación, por lo que se perderá lo que queda de la primera fase de la Libertadores y los partidos de la fase final de la Liga profesional.



El "Pulpo" se lesionó durante los últimos minutos del partido del sábado con Barracas Central, y se retiró muy dolorido.



Boca se entrenará mañana desde las 9.00 en el predio de Ezeiza y a las 14.00 la delegación partirá en un vuelo chárter hacia Santa Cruz de la Sierra, en donde pernoctarán jugadores y cuerpo técnico. En el mediodía del miércoles, y al límite de lo que permite la Conmebol, el plantel llegará a La Paz para jugar desde las 21, en un intento por evitar los efectos de la altura.



Con el partido ante Always Ready, serán siete los encuentros consecutivos que en 20 días debieron afrontar la mayoría de los titulares del equipo "xeneize".



En el diagrama que maneja Battaglia, ante Tigre -y al margen del resultado que obtenga en Bolivia- Boca jugará con un equipo alternativo por la última fecha de la fase de zonas de la Liga Profesional, a favor de que ya está clasificado en el segundo lugar de la grupo B.



El martes 10 o el miércoles 11, Boca jugará de local por cuartos de final de la LPF. Y si pasa esa fase, afrontaría una de las semifinales el fin de semana del 14 y 15 de mayo.



En tanto, el martes 17 Boca será local ante Corinthians y el jueves 26 contra Deportivo Cali, ambos por la Copa Libertadores.