Hubo otro incendio en la zona del Parque Noroeste y aseguran que fue intencional

Vecinos del sector denunciaron en la comisaría Quinta que un inmueble ubicado en Malvinas al 300 fue incendiado intencionalmente durante la tarde de ayer.

De acuerdo a lo informado y a las pericias realizadas por los bomberos, habrían arrojado neumáticos y kerosén para provocar la expansión del fuego.

"Tuvimos otro hecho vandálico, pero no nos deja de sorprender porque ocurren situaciones como esta día a día. Estaba oscureciendo y no vimos a nadie, en el sector faltan luminarias y las cámaras de seguridad no han sido reubicadas, algo que ya hemos pedido", mencionó la vecina Mónica Mansilla en LU2.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

El hecho ocurrió a un mes del incendio que provocó daños muy graves en la estructura de la Estación Noroeste, ubicada en Sixto Laspiur al 300, y días después de una serie de destrozos que se observaron en la plaza José Marti.

Como consecuencia, luego a las 10 habrá una reunión en la Biblioteca Rivadavia entre vecinos y autoridades para dialogar sobre la seguridad del sector.

Estarán presentes el subsecretario de Planificación y Desarrollo Urbano del Municipio, Martín Castro, y representantes de las instituciones que trabajan en el proyecto del Parque Temático Noroeste y de la comisión restauradora de la Estación Noroeste.