El gobernador de La Rioja modificó una ley para poder cobrar una pensión vitalicia

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, modificó una ley que le permitirá cobrar una pensión vitalicia una vez que concluya su mandato al frente de la jurisdicción cordillerana. El referente peronista impulsó la iniciativa que estableció cambios en el régimen especial vigente y fue aprobada por la Legislatura provincial.

Con el nuevo texto de la norma, exgobernadores, exvicegobernadores y extitulares del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja podrán cobrar a partir de ahora una pensión vitalicia. El beneficio también incluye que no pagará aportes sin importar si tienen otros cargos en la función pública.

Nuestros diputados votaron en contra pero el oficialismo impuso su mayoría automática 👇 — JULIO MARTINEZ (@JulioMartinezLR) May 17, 2022

"Acuérdase para los Ex Gobernadores, Ex Vicegobernadores y Ex Presidentes del Tribunal Superior de Justicia una pensión mensual de carácter no remunerativo, no bonificable, ni sujeta a aportes, cuyo monto será fijado anualmente por la Función Ejecutiva", reza a partir de ahora el artículo número 1 de la ley 6.267.

La noticia trascendió luego de que el senador nacional de la UCR Julio Martínez difundiera la polémica iniciativa en redes sociales. "De ahora en más, cualquiera de los exmandatarios podrá percibir de forma simultánea la pensión vitalicia y cualquier otro sueldo de carácter público", afirmó el ex ministro de Defensa, quien cuestionó la "decisión vergonzosa" del gobernador peronista.

Además, el referente radical también denunció que Quintela destinará 100 millones de pesos para el festejo por un nuevo aniversario de la fundación de La Rioja, que incluirá un "locro gigante". (NA)