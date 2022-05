Fernanda Vives cruzó a Nancy Pazos por una pregunta que la incomodó: “¿De qué separación me hablás?”

La ex vedette Fernanda Vives está atravesando un año peculiar. Mientras que en el plano profesional regresa a las tablas luego de 10 años, en lo sentimental se encuentra en medio de una crisis con su marido, Sebastián Cobelli. Ayer fue invitada al living del programa "Flor de equipo" y, cuando Nancy Pazos le hizo una pregunta sobre su supuesta separación, reaccionó de forma incómoda.

Vives regresó al teatro este verano con El picante varieté, junto a Lorena Liggi, Mariquena del Prado, El Mago Black, Andrés Teruel, Marcelo Z y Julieta Biesa. Cuando dialogaba con Denise Dumas, actual conductora del ciclo de Telefe, sobre lo agradecida que estaba de volver a tener una oportunidad en el mundo del espectáculo, cuando Pazos le preguntó: “¿La separación vino antes o después del regreso al trabajo?”.

La repregunta de Fernanda dejó a todos atónitos. “¿De qué separación me hablás?”, respondió la invitada visiblemente molesta. “¿No estás separándote?”, indagó la periodista. “Estoy pasando un mal momento, pero la verdad es que no hablamos de… En ningún lado lo comenté y no hablamos de eso…”, respondió entonces Vives. “Ah, perdón”, se disculpó Pazos. "Como lo naturalizaste tanto…”, siguió la vedette.

La información sobre la separación de Vives y Cobelli se había dado a conocer hace un par de semanas en "Socios del Espectáculo", el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por la pantalla de ElTrece. Por ese motivo, Denise intervino para aclarar que era una versión que estaba circulando y le pidió a Fernanda que contara su situación junto al ex jugador.

“Estamos desde hace 11 años juntos y es la primera vez que estamos así”, contó Vives. Y aclaró: “Perdón que sea tan seca, pero la verdad es que no sé cómo manejarlo y siento que como yo en algún momento abrí las puertas en otro momento de mi vida personal...”.

Frente a esto, Pazos quiso dejar en claro que no tenía una mala intención para con ella. “Te pido mil disculpas. Te cuento que en ese momento de mi vida yo hice muchos papelones, entonces lo que menos quiero es generarlos. Yo pensé que era algo ya… Sorry”, le dijo la periodista.

Además, manifestó cómo se tomó la difusión de su crisis con Cobelli. “Siento que ahora todo el mundo cree que tiene derecho a volver a invadirme en este aspecto. Me pasa mucho en las redes sociales, que lo único que pasó es que no me ven en las fotos con él. Y como yo arranqué a trabajar fue más fácil tirar el ataque para mi lado. Porque yo empecé a trabajar, porque estoy haciendo teatro, por lo de DivasPlay o por lo que fuese”, reveló viviblemente angustiada.

En julio del año pasado la pareja había protagonizado una discusión en tono de humorada durante su participación en "El club de las divorciadas", el talk show que condujo Laurita Fernández por ElTrece. En aquella emisión habían blanqueado que tenían algunas diferencias por la convivencia durante la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus.

Dentro de los principales focos de conflicto mencionaron la mudanza temporal del padre de la actriz, Rogelio, a la casa familiar, como medida preventiva por el aumento de casos de COVID-19. Sin embargo, aquello de “provisorio” se había extendido en el tiempo y el futbolista blanqueaba su malestar por la falta de la rutina que compartían anteriormente. (Infobae)