No hay mal que dure cien años: "Necesitábamos un fin de semana así", reconoció Seba Pérez

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

Pocas veces en el último año y medio el Pérez Competición habrá disfrutado tanto un viaje de vuelta, desde uno de los tantos autódromos de nuestro país hasta el taller familiar situado en Bahía Blanca.

Y es que al fin, después de tantos sinsabores y amarguras, la mala racha llegó a su fin. Seba volvió por lo suyo, a acelerar como nos tenía acostumbrados y a gozar del protagonismo de antaño en la Clase 2 del Turismo Nacional.

El 7º puesto conseguido en la cuarta fecha de la temporada, con disputa en el Autódromo Ciudad de La Rioja y ganada por el sureño Cristian Abdala (Etios), rejuveneció el espíritu deportivo del Ratón y premió a cada integrante del team luego de tanto esfuerzo.

"Necesitábamos un fin de semana así, sin problemas y siendo competitivos. Teníamos para un poco más en la final del domingo, pero el objetivo, desde de tantas pálidas, era llegar y no arriesgar. Por suerte se dio", comenzó relatando Seba.

No hay que olvidar que el volante local venía de destruir la nueva adquisición mecánica que presentaron para la temporada en curso, el Toyota Etios, y de ausentarse en la programación pasada, por la rotura del motor en los días previos.

Si a eso le sumamos una temporada pasada con más pálidas que alegrías (la victoria en Bahía Blanca quedó opacada por una pálida segunda mitad de temporada), el paso por La Rioja tendrá más valor de lo imaginado por todos.

Y bien podríamos hablar de Pérez en el podio, o cerca del paseo triunfal en la final de ayer, dado que, en la última fracción de competencia, gracias al notable desempeño del noble Chevrolet Onix, merodeó entre los puestos de vanguardia.

"Una pena los pequeños errores que cometí en los últimos dos relanzamientos, que me abrí demás y toqué zonas húmedas del circuito que me hicieron perder posiciones. Fuera de la huella estaba muy complicado para transitar, eso nos relegó un poco", detalló.

"Si no perdía esas posiciones, capaz después me enredaba con Juani Canela, que venía más adelante y se complicó en el mismo lugar que yo, yéndose al trompo solo. Así que las cosas pasaron por algo. Nos volvimos muy contentos con el auto y no tuvimos problemas con el motor. Y, sobre todo, fuimos rápidos, así que más no podemos pedir", agregó Pérez, 18º en el campeonato de la Clase 2.