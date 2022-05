Katopodis: “No estamos para escuchar la opinión de Cristina sino para que participe de las decisiones con Alberto”

La interna del Frente de Todos no cesa y los ministros del entorno del presidente Alberto Fernández rompieron la pasividad. Tras una semana de fuertes cruces, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, pidió una coalición "más fuerte" y con mayor poder político.

Tras las últimas críticas de Máximo Kirchner a al ministro de economía, Martín Guzmán, su par salió a respaldarlo: “Hace falta un mayor poder político y una coalición más fuerte. No estamos para escuchar la opinión de Cristina Kirchner sino para que participe activamente de todas las decisiones con Alberto Fernández”, sostuvo el funcionario.

Asimismo, pidió unidad y fortaleza en el Frente de Todos, de lo contrario la división del espacio beneficiará a Juntos por el Cambio.

Sobre la interna en el oficialismo, Katopodis aseguró: “El debate que estamos dando no me asusta, pero tiene que estar ordenado en función de un objetivo que es consolidar nuestra coalición. Nosotros vamos a poder encarar todas las discusiones que tenemos que dar, si tenemos una coalición fuerte; si eso no ocurre, vamos a tener 4 o 5 partidos, 6 o 7 bloques y ya sabemos qué puede pasar en ese contexto”. Y continuó: “Hay que transmitir un mensaje de tranquilidad y esperanza a nuestra gente después de tanto agite”.

El pasado domingo, el ministro reveló que la militancia siente la tensión entre las fuerzas del frente y que el mensaje para con los funcionarios de Gobierno es "ganen o mueran".

“Me tocó estar en muchos municipios de la provincia de Buenos Aires, caminé Catamarca, estuve en Mendoza, estuve en Río Negro… En todos lados el mensaje es muy claro: ganen o mueran”, confesó. Además, el funcionario de Obras Públicas admitió que las tensiones entre las partes existen, pero aclaró que el Gobierno trabajará para evitar "dejar a los argentinos a la intemperie de lo peor de la derecha". "Puede haber 4 o 5 candidatos en la oposición, pero representan un modelo”, acusó.

Por último, reveló que el entorno del Presidente sigue con atención los cuestionamientos de funcionarios que responden a Cristina Kirchner. “Nosotros estamos siempre muy atentos a lo que dicen ellos. Podemos estar más o menos de acuerdo, pero no hay duda de que la opinión de Cristina Kirchner es escuchada por su relevancia, porque siempre tiene claridad conceptual y porque tiene experiencia; cada vez que opina quiere lo mejor para el Frente de Todos”, concluyó. (NA)