NBA: el tuit de Manu Ginóbili que confundió a sus seguidores

Este domingo Boston Celtics se convirtió en finalista de la temporada 2021-22 de la NBA, la liga estadounidense de básquetbol.

Fue al ganarle (y eliminar) al campeón defensor Milwaukee Bucks por 109 a 81 en el estadio TD Garden de Boston.

A partir del martes venidero el equipo del Trébol jugará ante Miami Heat (1º de la fase regular) la final del Este a las 21.30, conducente a la final de la temporada ante el campeón de la Conferencia Oeste. A propósito, esta noche desde las 21 saldrá el rival de Golden State Warriors (venció 110-96 a Memphis Grizzlies y selló la serie por 4-2) cuando se enfrenten en el séptimo Phoenix Suns-Dallas Mavericks.

Culminada la serie a favor de los Celtics por 4 a 3, el bahiense Emanuel Ginóbili dedicó un tuit que despertó alguna confusión entre sus seguidores, quienes le pidieron que dijera por qué equipo estaba celebrando.

En realidad el tuit del ex jugador de San Antonio Spurs tuvo un mensaje claro de salutación a ambos equipos, en los que cuenta con amistades y ex compañeros a los que no mencionó directamente.

Boston tuvo en el alero Gran Williams a su máximo goleador (27 puntos), secundado por Jayson Tatum (23).

En Milwaukee, cuyo goleador fue Giannis Antetokounmpo (25), participó el argentino Luca Vildoza durante los últimos 2m03s del partido.

El base marplatense, de 26 años, aportó 2 puntos, un rebote y una asistencia. Mirá sus intervenciones: