Se aprobó la adhesión de la Provincia al Consenso Fiscal promovido por Nación

La Legislatura bonaerense convirtió este jueves en ley el proyecto de Consenso Fiscal y avaló el acuerdo firmado por Axel Kicillof con el que la Provincia adhirió al marco impositivo, común a todas las provincias, impulsado por el gobierno nacional.

El Senado ratificó el resultado de la votación alcanzado minutos antes en Diputados, donde también se discutía la propuesta del Ejecutivo bonaerense.

Durante los debates, Juntos decidió no acompañar la iniciativa del Frente de Todos con una abstención en el Senado y un voto en contra en Diputados.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

El encargado de llevar la palabra de la Gobernación a la Cámara Alta fue el senador de nuestra ciudad Marcelo Feliú, presidente de la comisión de Presupuesto.

"No me interesa esbozar los tecnicismos. Pero se hicieron algunas reflexiones sobre interpretaciones de leyes y la reforma de la Constitución del 94. Este tema mucha veces muestra cuál ha sido el desarrollo de la historia de lo que se supone debe ser un país federal. Uno de los temas más relevantes fue la distribución de los recursos entre la Nación y las provincias con un régimen tributario federal que al día de la fecha no se ha cumplido", manifestó Feliú.

"Esto lo dijo (en 1994) un convencional que era gobernador de Santa Cruz, que estaba en la certeza de que esa nueva distribución de la coparticipación no se iba a poder cumplir. Y hoy en 2022 vemos que acertó y ese mandato sigue lamentablemente sin cumplimentarse. Ese convencional era el exgobernador de Santa Cruz y expresidente Néstor Kirchner. Esto es algo medular y hoy seguimos con esa deuda jurídica constitucional", sostuvo.

Para el legislador, "hoy la Provincia está dando un paso al decidir que acompaña la necesidad de armonizar y que las provincias puedan legislar tributariamente y compensar la merma en la recaudación".

Cabe advertir que si bien Juntos optó por no avalar un consenso fiscal con "suba de impuestos", eligió el mecanismo de la abstención en lugar del voto negativo que realizaron sus pares de Diputados, facilitando así la aprobación de la iniciativa.