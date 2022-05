Elon Musk paraliza la compra de Twitter hasta saber más detalles sobre los perfiles falsos

El empresario sudafricano Elon Musk anunció este viernes que suspende de manera provisional la compra de Twitter, a la espera de detalles sobre la proporción de cuentas falsas en la red social. “El acuerdo sobre Twitter queda en suspenso de manera temporal”, anunció en esa misma red social el hombre más rico del mundo y responsable de Tesla.

La reacción del mercado a esas palabras ha sido inmediata. Las acciones de Twitter se desplomaban un 20 % antes de la apertura de la sesión hasta los 35,95 dólares, muy por debajo de los 54,20 dólares por título que ofreció el magnate por ella.

Musk ha puesto como excusa para dejar su oferta en suspenso la comunicación de la empresa a la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos de que calcula que tiene menos del 5 % de perfiles o cuentas falsas activas.

La compra ya se daba por casi segura. Musk se refería a menudo a sus planes para reformar el modo en que funciona la compañía, entre los que se encontraba volver a permitir el acceso del expresidente estadounidense Donald Trump a la red social.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn