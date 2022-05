Santiago Del Moro mostró por primera vez la cara de su hija: "Santa mía"

A un mes y medio del nacimiento de Santa, su tercera hija junto a María José Sánchez, Santiago Del Moro mostró por primera vez la cara de la beba. "Santa mía", escribió al conductor de MasterChef Celebrity, junto a una tierna postal de la beba, que cosechó más de 100 mil "me gusta" y otros tantos mensajes afectuosos.

La nena nació el viernes 25 de marzo en el Sanatorio Finocchietto y pesó 3,020 kg. Para dar a conocer la buena noticia, Santiago compartió las huellas de los piecitos de Santa junto a la frase: "Hola, mundo. ¡Acá estoy! Tan hermosa, tan llena de paz". La elección del nombre fue todo un tema para la familia, ya que luego de tener a Catalina y Amanda, el matrimonio pensaba que el nuevo integrante del clan sería un varón, para el cual tenían el nombre definido, y cuando se enteraron que se trataba de otra mujer, tuvieron que barajar otras opciones.

"Les cuento por qué, usando emprendimos esta aventura de ser papás yo pedí mucho y no soy una persona extremadamente religiosa pero uno se aferra a lo que puede y tiene. Es movilizador ser padre y se me empezaron a juntar estampitas de santos, pedía, prendía velas y pasaron los meses hasta que por fin quedó embarazada, llegó", explicó el animador meses atrás. "Pensé que sería un varón y me dicen que es una nena. Un día llego a casa y nosotros teníamos muchos nombres, y María me dice ‘se va a llamar tal porque si era nene se iba a llamar así, así que se llamará así como nena", agregó.

Y luego de algunos minutos de misterio, hizo el gran anuncio: "Mi hijita se va a llamar Santa. Santa Del Moro, porque mi hijo se iba a llamar Santo o Santos, y cuando no fue nene quedo ahí, pensamos otros nombres de mujer y después mi mujer me dijo eso. Es simple, mi duda era porque le van a decir Santi, como mi nombre y no quería".

Tanto Del Moro como su esposa son oriundos de Tres Algarrobos, un pueblo de partido Carlos Tejeros que tiene apenas 3 mil habitantes. Se conocen desde chicos y comenzaron a salir durante su adolescencia. Ella nunca estuvo interesada en el ambiente mediático, pero acompañó al conductor a lo largo de sus más de dos décadas de carrera en radio y televisión.

"Es la persona más honesta que conozco y su mirada me resulta más que importante". María no tiene el “qué lindo” o el “qué bueno” fácil. Es estricta y dura de persuadir. Todo lo que me diga siempre será genuino", reveló Santiago en una entrevista.