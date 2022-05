Claudia Villafañe confesó que no habla con Gianinna Maradona por la boda con Daniel Osvaldo

Los rumores de casamiento entre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo comenzaron luego de que una de las ex esposas del jugador de fútbol lo acusara de estar más ocupado en ello que en sus hijos.

Asimismo, la familia Villafañe-Maradona tampoco estaría contenta con la relación entre Gianina y Osvaldo.

Claudia Villafañe, madre de Gianinna, dejó en claro que no está de acuerdo con la decisión que tomó su hija de casarse con Daniel Osvaldo. “No me hablo con Gianinna”, declaró la ex esposa de Diego Maradona de forma inesperada en el programa Flor de Equipo.

El casamiento por civil fue este martes y no se conocen muchos detalles sobre la unión. Se sabe que fue una boda íntima aunque no participó la madre y hermana de la novia, y los hijos de Osvaldo no fueron invitados al evento.

Fue Denis Dumas quien dio a conocer que la menor de las hijas de Claudia no tiene relación actualmente con su mama. “¡Atención, atención! Me acaba de contestar Claudia”, anticipó la conductora. “Me dice que no se habla con Gianinna y que no tiene idea del casamiento. Que no se habla, no hoy, que no se habla nunca. Esto es una crisis inesperada”, reveló.

Por otro lado, Guido Záffora señaló en A La Tarde que tanto Claudia como Dalma Maradona estarían enfurecidas con la relación del ex de Jimena Barón y la menor del clan Villafañe-Maradona. "Dalma y Claudia están encendidas fuego", afirmó el periodista.

Además, reveló más detalles sobre las internas en la familia: "están en contra ante este deseo de Gianinna, más allá del amor que le tienen", explicó y agregó: “Daniel Osvaldo llegó para generar conflicto en la familia Villafañe-Maradona”.

Sobre la boda se supo que no habría una fiesta mas allá de la ceremonia en el Registro Civil, pero si podría celebrarse algún almuerzo. Záffora también señaló que la "ceremonia íntima fue decidida hace un mes y medio".

La noticia de la boda fue revelada por Elena Braccini, una de las ex esposas de Daniel Osvaldo y mamá de dos de sus hijas, mediante un posteo en Instagram donde revelaba la situación que enfrenta con su ex pareja. Braccini aseguró que el deportista no tiene relacion con sus dos hijas, que viven en Italia, y que ni siquiera aporta en la manutención de las mismas. (NA)