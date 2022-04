Leclerc fue imbatible y se quedó con la Pole para el Gran Premio de Australia

Nuevamente Ferrari y el monegasco Charles Leclerc resultaron imbatibles en el Albert Park de Melbourne, tras revalidar lo hecho en entrenamientos y dominar la prueba de clasificación del Gran Premio de Australia de Fórmula 1.

El líder del campeonato, ganador de la primera cita, dominó con autoridad una accidentada tanda cronometrada, que a la postre lo encontró apropiándose de la Pole Position por segunda vez en la temporada y undécima en su historial.

El monegasco debió hacerse fuerte, una vez más, para batir al campeón del mundo, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), vencedor del segundo capítulo, en un mano a mano que se afianza como la gran atracción del comienzo de temporada.

Jump onboard as @Charles_Leclerc take @pirellisport Pole Position around the ultra-fast @ausgrandprix circuit 👀#AusGP #F1 @ScuderiaFerrari pic.twitter.com/ETLhahZqXP