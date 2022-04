Se ausentó algunas horas y le desvalijaron la casa: "No quiero estar más ahí"

Delincuentes que aprovecharon la ausencia del dueño ingresaron a una vivienda y la desvalijaron, escapando con elementos valuados en más de un millón de pesos.

El hecho, que tomó estado público en las últimas horas, se produjo en un inmueble ubicado en Cipolletti al 600 y resultó damnificado Nicolás Rossi.

"El domingo pasado llegué a la madrugada a mi casa y me encontré con todo esto, que en verdad angustia demasiado. Estaban las ventanas y puertas abiertas, entonces no ingresé por temor a que aún hubiera alguien. Fui a avisarle a mi padre y luego entramos antes que llegara la policía. Estaba todo revuelto y hasta los cajones de la cocina abiertos. Estaba todo desacomodado y cosas tiradas", describió el joven al programa Panorama de LU2.

"Enseguida me di cuenta que faltaba la moto, que es lo de más valor que se llevaron. También pude observar que habían entrado por el patio. Cuando fue a la planta alta me di cuenta que faltaban más cosas. Se nota que tuvieron mucho tiempo para revolver", siguió diciendo.

Rossi consideró que el robo estaba planeado.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

"Sabián por dónde entrar, qué llevarse y el tiempo que podía demorar en regresar. Hace tres meses que me mudé y es un sector casi nada de iluminación, muchas obras nuevas y gente dando vueltas todo el día".

Luego enumeró que los delincuentes escaparon con una moto Honda Tornado, modelo 2017, roja; una bicicleta Top Mega amarilla; dos televisores de 43 y 32 pulgadas, un iPhone 7, parlantes, prendas de vestir, calzado deportivo, un casco, una plancha y una cafetera.

"Cuando hice la denuncia me dijeron que estimara el valor de las cosas y ronda el millón doscientos mil pesos aproximadamente".

Finalmente sostuvo que lo ocurrido "me genera que no quiero estar más ahí. Te deja inseguro el hecho de que saben mis movimientos y horarios. Teniendo en cuenta que hace poco que estoy allí, no me dan ganas ni seguridad de permanecer en el sector. En cuanto pueda la idea es mudarme a otro lado".