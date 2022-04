Aprendió a cocinar churros para su hijo con autismo, ganó los Ocho Escalones y ahora mejorará su churrería

El participante Daniel Valdez, vecino de la localidad de Escobar, respondió correctamente ocho de las diez preguntas en el programa Los 8 Escalones, programa emitido por la pantalla de El Trece y que es conducido por Guido Kaczka, coronándose como campeón y ganando el premio de un millón de pesos.

Sin embargo, la historia de Daniel tiene un trasfondo, ya que desde hace tres años, junto con su esposa Teresita, iniciaron su emprendimiento Los churros del parque 2020.

Dicha empresa surgió porque uno de sus hijos, que tiene Transtorno del Espectro Autista, sólo comía unos churros específicos de una plaza de Escobar: “Una tarde, fuimos al parque a comprarlos y no estaban los churros. Tampoco los conseguimos los días siguientes, eso hizo que se enoje mucho mi hijo. Pensé: 'Voy a comprar una máquina manual chiquita, de esas que venden en los bazares y voy a buscar una receta'”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Así, Daniel empezó a probar distintos ingredientes en la máquina hasta que logró hacer unos churros que le encantaron a su hijo: “En ese momento, trabajaba en una empresa de autopartes y como me habían sobrado algunos, decidí llevarlos. La gente me dijo que estaban muy ricos y que tenía que seguir haciendo más. En la fábrica me empezaron a hacer pedidos, me encargaban 10 docenas diarias, entonces, investigué en internet la idea de hacer un negocio y lo vi muy rentable”.

Y añadió: “Con el primer aguinaldo que cobré, me compré una máquina de una boca y así arranqué... Ahora tengo una de seis bocas. Creé mi propia masa y así, mi fórmula. Es la que uso hoy en día y la tengo estandarizada”.

El ganador indicó que usará el premio para agrandar su local de venta de churros y para saldar algunas deudas.

El puesto está en el parque público 'Papa Francisco', al costado de las vías de la estación Maschwitz. (Clarín y Pilar Diario)