Marcela Paz, la madre del bahiense accidentado el último 26 de marzo en Cozumel, México, dijo esta mañana que "Darian sigue en estado crítico, tienen que hacer una reconstrucción de su tórax porque está totalmente inestable".

"Tiene muchas fracturas y un traumatismo muy cerrado. La intención es hacer la cirugía lo más pronto posible para luego poder continuar. El equipo de traumatología va a intentar también, porque está con muy baja presión, operar la pierna que tiene muy comprometida. Lo van a intentar para no volver a hacer otra operación después porque tiene muchas operaciones más que hacer", amplió.

Paz mencionó que su hijo "está en coma farmacológico porque son varios traumas y muy importantes y es terrible el dolor", al tiempo que relató que "las cervicales están bien y la hemorragia cerebral se le fue, pero tiene otras lesiones porque el impacto fue muy sobre el tórax y le afectó el hígado y tiene quebradas las vértebras de la columna".

En diálogo con Panorama, por LU2, relató que "la primera vez que lo vi fue a través de un cristal porque estaba aislado debido a la fiebre, ya que activaron el protocolo COVID aunque los médicos sabían que no era COVID sino que la infección propia de los pulmones".

"Y así fue —continuó—. A las horas, cuando fui, le hablé, dio vuelta la cara y abrió los ojos. Pero es tanto el dolor que tiene que lo manifestaba. Trataron de cedarlo pero hubo que cambiar toda la medicación para llevarlo a un coma farmacológico más fuerte. Cuando entro a la habitación él me percibe porque parpadea los ojos. Ahora ya no siente nada pero los médicos me dicen que es mejor así porque el dolor es terrible. Hay que seguir para adelante, el proceso va a ser largo pero estamos con mucha fe y mucha entereza para acompañarlo".

Darian Stacco, de 28 años, fue atropellado junto a su amiga Luz Arias por un móvil policial de la Dirección de Seguridad Pública de Cozumel cuando circulaban en una moto.

Paz también contó en una publicación en redes sociales que "hay algo más, le detectaron un tumor en las suprarrenales que eso también ayuda a desestabilizarlo".

Más adelante, por LU2, Paz enumeró las tres etapas que debieron atravesar con Darian, desde la búsqueda de fondos para solventar el vuelo sanitario México hasta la actual, en el Hospital Fernández de la Capital Federal.

"La primera etapa fue la de intentar conseguir el dinero para el avión y gracias a Dios que apareció Oscar (NdeR: el piloto Héctor Oscar Gerk, oriundo de Coronel Suárez). Estoy muy agradecida a todos los que han colaborado", sostuvo.

"La segunda etapa fue a la hora de cancelar el pago de la clínica; que aún no se hizo. Hubo gente que nos ayudó, que nos prestó dinero y la parte legal de la clínica permitió la salida ante nuestro compromiso de pago. Después, la Policía de México no nos dejaba salir del país porque los chicos están imputados por el accidente. Intervino el consulado, pero terminó resolviéndolo la clínica sabiendo que era necesario que Darian se fuera ya", agregó.

"Esta tercera etapa es la peor, porque verlo como está es terrible; ver a un hijo en estas condiciones es terrible. Pero mis otros hijos han hecho de todo y estamos tratando de sobrellevar todo juntos. Como familia estamos muy unidos, con la esperanza a cuestas de que él va a salir adelante", completó.