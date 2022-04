Las razones por las que Pato Galván fue eliminado de "El hotel de los famosos"

El periodista Pato Galván debió despedirse de El Hotel de los Famosos luego de que Walter Queijeiro le ganara en el "desafío de la H".

La semana anterior, había sufrido un desgarro en un desafío de fútbol que organizó el Turco García, razón por la que llegó muy sentido físicamente a la competencia final.

Debido a su lesión, Galván cedió y la prueba quedó casi servida para Queijeiro, que retiró la tarjeta que le aseguraba la continuidad.

En el cierre del programa, el Chino Leunis le preguntó al periodista “¿cómo te gustaría que te recuerden?”. "A mí no me importa que me recuerden acá mañana. Sí con algunos me gustaría verlos cuando salga. Bueno, con Alex ya dijimos, empieza en City Bell y no sé dónde termina, porque vivimos cerca”, expresó.

“Chanchi, me voy con un gusto feo con vos, esperaba conocer al Maxi (Estévez) del que se enamoró Sabrina, igual ojalá nos veamos afuera”, concluyó respecto al exfutbolista, al que muchos apodaron “El padrino”, en relación a los manejos que hace para lograr salir indemne de las galas de nominación.

Después de expresar mensajes para todos, Lissa Vera le pidió que “no se canse de ser bueno”.