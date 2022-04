"Chiche" Duhalde apuntó contra Cristina y adelantó que será candidata a senadora en 2023

La dirigente Hilda "Chiche" Duhalde criticó hoy la situación de la provincia de Buenos Aires, confirmó que el año próximo competirá como candidata a senadora por ese distrito y apuntó duro a la vicepresidenta Cristina Kirchner al afirmar que el "centro de todos los males de la Argentina".

La exsenadora dijo que ve muy mal la actualidad del país y adelantó que por eso va a participar en la elección del año que viene.

Aseguró que hay que ponerle nombre y apellido al "centro de todos los males" de la Argentina, en referencia a la ex presidenta, y agregó: "En mi provincia van a encontrar mucha gente dispuesta a decirle ‘¡basta señora!’ y espero que en el país suceda lo mismo".

"No está bien nada en Argentina y creo que hay un solo nombre que le podemos poner a todo lo que no está bien y es Cristina Kirchner. Ella es la causante absoluta de todo lo que nos sucede en la Argentina de hace unos cuantos años", insistió.

"Chiche" Duhalde aseveró que "su forma de actuar y de pensar nos lleva a creer que ella está obsesionada solo por sus propios problemas y le importan un bledo los problemas del país". "Esta señora le ha hecho mucho daño al país", dijo en declaraciones radiales.

Al respecto, aseguró que la Argentina "no tiene Presidente" y que Cristina Kirchner "tiene esa manera de conducir a su tropa, cada vez más pequeña, pero que le hace muchísimo daño al país".

"Me asombra y me preocupa ver que la dirigencia del peronismo no kirchnerista no levante la cabeza, que no diga nada de esto", lamentó.

La exprimera Dama se quejó de que el país "tenga todos los días más droga, más inseguridad y una economía que cada vez funciona menos".

En ese marco, criticó el rol de los intendentes y de los gobernadores: "No hacen nada, nadie dice ´esta señora le ha hecho mucho daño al país´. Creo que es el momento, a pesar de mi edad, de hacerle frente a esto y por eso voy a participar en la elección que viene posiblemente como senadora", sostuvo.

"Existe poco compromiso con el país. Todo es como una manada, donde nadie levanta la cabeza. No los veo dispuestos a dejar su sillón. No sé cómo no les da vergüenza a los intendentes haberse convertido en empresarios. No estoy dispuesta a seguir soportando esto", advirtió.