Después de la tormenta, el sol no salió para Bernardina

Bernardina vive en Brickman al 3500, donde ni calles armadas hay. Con la última gran tormenta, fue evacuada con sus 6 hijos pero al volver, se encontró con un escenario todavía peor al que venía padeciendo: las pocas cosas que tenía estaban todas mojadas.

La casa que tiene consiste en unas pocas chapas, donde se filtra el frío y el agua como si nada. No tienen baño ni servicios esenciales. Sus necesidades las hacen en un inodoro que no se encuentra conectado a cloacas y días atrás ella y sus 6 hijos padecieron un fuerte estado gripal, con episodios de fiebre de los más chicos.

Urgente, necesita la intervención de algún organismo social que la ayude a salir de la terrible situación en la que se encuentra sumida con sus pequeños.

Daniela Fuentes, referente de un merendero cercano, cuenta que siempre que pasaba por ahí veía a los chicos, hasta que un día se acercó a hablar con la madre.

"Tiene un bebé y no se los veía nada bien a los chicos. Le pregunté cómo la había tratado la tormenta y me dijo muy mal. Saqué fotos para que vean cómo vive y que necesita urgente ayuda en todas las áreas. Me propuse hacer una publicación para ver si entre la gente podemos acercarle cosas, pero mientras viva ahí va a ser complicado. El Municipio tendría que estar acá pero siempre que les pedís algo, nunca tienen nada. Lo sé porque yo tengo el merendero hace más de un año y nunca conseguimos nada", dice Daniela que a su vez, le da lo que puede a 30 familias en una construcción de Villa Esperanza, en avenida Independencia 3034, costeando el arroyo.

"Este merendero se hizo a pulmón mío y de mis hijas. Acá no hay ayuda de nadie ni tarjeta del municipio, ni nada. Solo contamos con la colaboración de la comunidad, a la que siempre le solicito cosas vía redes sociales. Lo poco que podemos brindar es gelatinas, postres, pan, prepizzas y pocas cosas más. No tenemos carnicerías ni mercados ni nadie que nos de una mano. Nos cuesta un montón, yo también soy soltera y tengo 6 hijos, pero estoy acostumbrada a trabajar desde chica, por eso salí a pedir ayuda para esta mamá, sé lo que es estar sola".

Daniela se ofrece a llevar a la gente que quiera acercar donaciones a la casa de esta mamá, si la llaman al 291-4416755.

Para quienes tengan ropa para donar, los talles de las nenas son talle 10, 9 y 4 y zapatillas, número 33, 31 y 25. De varón, talles 12, 10 y 4. Zapatillas, números 36 los varones y el bebé, 22. Julio tiene 13 años, Cristian 11, Milagro 8, Samira 7, Aiara 5 y Alexis 2 años.