Banfi: "Cristina está loca y sacada para poner a jueces amigos y mantener la impunidad"

La diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Karina Banfi, dialogó esta tarde con el programa Convergencias, que se emite por LU2, y tras referirse al Consejo de la Magistratura sostuvo que "a Cristina Kirchner solamente le preocupa poner a sus jueces amigos y mantener la impunidad".

Al respecto, Banfi señaló que "son momentos muy preocupantes los que se viven en el país. Me refiero a una inflación, a que cuesta mantener el trabajo y también pagar los impuestos y cuando hablamos del Consejo de la Magistratura no hablamos de política sino del organismo que controla la Justicia. Cuando te roban en la calle, vas a la Justicia y empezamos a ver que entran por una puerta y salen por la otra y tiene que ver con la mala justicia. Por eso es que pedimos organismos de control, que sea dinámico y también terminar con las subrogancias para que las causas no duren 20 años o más".

Al mismo tiempo, expresó que "en el 2006, Cristina (Kirchner), siendo senadora, presentó un proyecto para modificar la composición que tenía el organismo para tener mayoría y hacer éstas negociaciones y por eso hoy la vemos a Cristina tan 'loca' y 'sacada' con este juego donde hasta rompió los bloques partidarios, compuesto por la decisión de los votos, solamente para lograr sostener esa mayoría representativa y poner a sus jueces amigos y mantener la impunidad. No le preocupa por la agilidad de la justicia o que hayan buenos jueces, solo se preocupa por ella. Juega con la vida de los argentinos".

También sostuvo que "el problema no es solo Comodoro Py, sino todos los juzgados federales. Por que, por ejemplo, en Bahía Blanca tenemos dos juzgados federales y en ambos está la jueza Gabriela Marrón que está cuestionada por el Consejo de la Magistratura por el caso Facundo Astudillo Castro".

De recorrida por nuestra ciudad, la diputada nacional también se refirió a la Ley de Alquileres.

"Primero solicitamos una sesión especial para derogarla y flexibilizar algunos puntos y luchar contra este contexto económico que tiene Argentina, como resultado de una falta de un plan económico. La Ley no resuelve en una situación económica muy grave los puntos por lo que venimos luchando, sobre los malestares que provocó este sistema", apuntó.

Y agregó que "se observa que hay que hacer un ajuste del tiempo, de volver a dos años y también de que exista la posibilidad de que cuando renovás el contrato no sea uno nuevo, sino que se le permita al inquilino no poner más 'guita'. Hay que hacer un equilibrio entre propietario e inquilino y acompañar con otras normas que fomenten o busquen bajar la inflación, que es algo exclusivo de la gestión de gobierno, y exigir una política habitacional que falta. El ministro Jorge Ferraresi gana 600 mil pesos y solamente en un plan Reconstruir de 25 mil viviendas entregó 200, por eso es que tiene que rendir cuentas", señaló.

Sobre el futuro del radicalismo, Banfi sostuvo que "para poder ganar la provincia de Buenos Aires y darle una alternativa para que Axel Kicillof no sea más el gobernador de los bonaerenses, debe haber una composición de la coalición de Juntos por el Cambio, aunque iremos también con un candidato propio y nos estamos preparando mucho para eso".

"Tenemos nombres para todos los lugares, porque en el radicalismo hay vocación de liderar y representar a los bonaerenses. Tras muchos gobiernos desidiosos, con el gobierno de María Eugenia Vidal pudimos hacer un poco, aunque nuevamente vivimos un retroceso y cayó en el abandono", expresó.

Y cerró expresando "su" candidato para 2023: "el rol de liderazgo que tiene Maximiliano Abad, el presidente del partido, trajo una transformación a todo el radicalismo bonaerense y es un hacedor, porque te deja hacer y hace".