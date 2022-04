El conmovedor gesto de Lali Espósito con una nena mendocina que sufre bullying

El caso de Agustina conmovió a todo el país. La nena mendocina de 6 años se volvió viral en las redes con un video en el que, angustiada, contaba que no quería ir más a la escuela porque sus compañeros le hacían bullying. "No quiero ir más a la escuela. Me dicen gorda. Me tratan de gorda chancha, estoy cansada. Me tienen harta", dijo entre lágrimas. Y al hacerse eco de este caso, Lali Espósito decidió tomar cartas en el asunto e interceder desde su lugar de figura popular.

A través de un video, la protagonista de Sky Rojo le envió un mensaje especial a Agustina, en el que le expresó su apoyo. "Agustina, yo soy Lali, no sé si me conoces, pero yo sí a vos. Quería mandarte este saludo y mucho amor. Me enteré de que sos hermosa, que te gusta bailar y pintar, que sos lo más, me lo dijo tu mamá Verónica", empezó la rubia, que actualmente se encuentra en España.

Lali le mandó un video a agustina, la nena de mendoza que sufre de bullying, es la persona más buena del mundo, estoy llorando 😭❤️pic.twitter.com/q6CzuqILLo — FERNANDO (@fercarrascox) April 19, 2022

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

"Quería decirte que sos muy especial, sos una reina total. No hay que llorar, hay que estar contentos porque uno siempre tiene que amarse. Y uno tiene mucha gente que lo quiere", continuó. Y cerró su descargo con una invitación: "Te quiero, te mando un beso, te mando mucha energía. Quiero que la pases bien, que te pongas música, que bailes. Te quiero invitar, si podés porque sos de Mendoza, a uno de los shows que voy a hacer en Buenos Aires, con tu mamá, para que vengas a pasarla bomba como te merecés, como las reinas merecen, pasarla bien".

Cabe señalar que la cantante oriunda de Parque Patricios viene de una buena racha profesional. Mientras graba la tercera temporada de Sky Rojo en España, anunció su regreso a los escenarios en Argentina, en el marco del Disciplina tour, con tres fechas que se agotaron en cuestión de minutos.

"¡GRACIAS por la semana que me regalaron! De las mejores de la vida. Esto no se trata SOLO de shows y reencuentros. También es mostrarles quién soy HOY a nivel musical y personal. Con todo lo aprendido, con todo lo cambiado y creado en los últimos 3 años", manifestó ante la actitud de sus fanáticos.