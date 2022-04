Lucas Benamo y un día que no olvidará: "Lo sentí a mi abuelo conmigo arriba del auto"

Un viaje en el tiempo y una conexión con el más allá. O mejor aún, un reencuentro espiritual con su abuelo, el recordado Don Manuel Benamo, mediante una de las tantas máquinas que el legendario y recordado piloto acelerara en la década del 50' en competencias nacionales.

Lucas Benamo arribó en las últimas horas a Italia, con el propósito de acompañar a Franco Colapinto, el joven argentino que participa en la FIA Fórmula 3. Pero antes, el excampeón de Fórmula Renault se dio un enorme gusto: conocer el Cisitalia 1948 F2, utilizado por su abuelo en competencias de Fuerza Limitada.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

"Hacía años que lo venía buscando. Tuve mucha ayuda de un amigo, Pablo Rivas, que me ayudó mucho a poder localizarlo. Hablé con Eduardo Magnone, presidente de Fiat Abarth Italia, que a su vez es coleccionista de autos, y él tiene el auto de mi abuelo restaurado", relató Lucas.

"Él me recibió cálidamente en su casa, me contó anécdotas y me lo dejó manejar. Un inmenso placer, un sueño hecho realidad. Fue uno de los momentos más emocionantes de los últimos tiempos, lo sentí vivo a mi abuelo conmigo arriba del auto", agregó Lucas, quien acompañará a Colapinto este fin de semana en el Autódromo Dino y Enzo Ferrari, de Imola.