Serena Williams quiere hacer una secuela de El método Williams

No hay dudas de que El método Williams (King Richards es su título en inglés) ha tenido muchas repercusiones. En principio, por la calidad de la película que muestra el vínculo de las tenistas Venus y Serena Williams con su padre, pero luego de la última entrega de los Oscar, en la que su protagonista, Will Smith, desató un escándalo al pegarle una cachetada al humorista Chris Rock, se habló aún más de la cinta dirigida por Reinaldo Marcus Green.

Y con este empujón mediático, Serena reveló que le gustaría continuar explotando la historia de su vida en una secuela. Sobre todo, porque El método Williams se enfoca más en su hermana que en ella. "La película tuvo un final perfecto con Venus en la pista de tenis", señaló y marcó las diferencias que tienen con su hermana: "Venus va en su dirección y yo en la mía. Serían historias completamente diferentes".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

"Tuve un recorrido difícil. No me fue bien y luego sí. Hay mucho drama, es una telenovela. Creo que no reconozco suficiente mis logros. Soy una de esas personas que dicen ‘si está hecho, está hecho, seguiré adelante’. Porque si piensas demasiado en lo que has hecho, puedes dejar de hacerlo. Y yo nunca quiero dejar de hacerlo. Sigo intentando alcanzar mis objetivos", destacó en una entrevista con Insider.

Serena estuvo presente en la entrega de los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas y luego del exabrupto de Smith, el actor le pidió perdón tanto a ella como a Venus y el resto de la familia Williams.

“Quiero pedirle una disculpa a la Academia, a todos los nominados en mi categoría. Es un momento hermoso, no lloro por ganar un premio, se trata de darle luz a las personas, a todo el equipo de King Richard y a toda la familia Williams. El arte imita a la vida. Me veo como el papá loco como le decían a Richard, pero el amor te hace hacer cosas locas. Quiero poder cuidar de mi mamá, de mi familia y mi esposa, gracias por este momento, espero que la Academia me vuelva a invitar", manifestó el intérprete que días más tarde renunció a la Academia y, a su vez, recibió una sanción por la que no podrá asistir a las entregas en los próximos diez años.