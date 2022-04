"No sé si podremos pagar el aguinaldo en junio", advirtió un intendente de la zona

El intendente de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, reconoció que el estado económico-financiero de su municipio es crítico, a tal punto que corre serio riesgo de no poder cumplir con el pago del medio aguinaldo de junio.

“Ya tuve que pedir adelantos (de coparticipación) y Aportes del Tesoro tanto a Nación como a Provincia, y realmente no se si llegaremos a cubrir los aguinaldos del mes de junio”, sostuvo el jefe comunal.

Moccero señaló que se encuentra negociando un aumento para los empleados de la comuna con el Sindicato de Trabajadores Municipales.

“Les expliqué (a los referentes gremiales) que podemos hacer una proyección hasta el mes de junio y a partir de ahí otra, con déficit hacia fin de año.

De las categorías 1 a la 11 llegarían a un aumento del 16%, y para las categorías superiores será menor. Queremos hacer justicia con los que menos ganan”, explicó el jefe comunal.

“Soy claro: así como el trabajador no llega a fin de mes, la Municipalidad tampoco. Y eso que hemos achicado gastos y hemos congelado vacantes. Pasamos de 1.580 empleados a 1.399, y por ahí se resienten los servicios, pero todo no se puede hacer”, añadió.

Moccero reconoció que no tuvo respuestas a sus pedidos de asistencia -mediante Aportes del Tesoro- tanto al gobierno provincial como el nacional. Sin embargo, eligió como blanco de sus mayores críticas a la oposición, que aún no aprobó el presupuesto de este año.

“Los concejales (opositores) quieren decidir sobre el presupuesto. El Ejecutivo lo prepara y el Concejo puede sugerir, pero no reformarlo. Nosotros tenemos un ingreso por coparticipación y otro por tasas; si quieren agregar gastos, hay que saber de dónde sacar los fondos para cubrirlos. La sábana es corta”, advirtió.

El intendente también criticó a la oposición por no acceder a aprobar el aumento de tasas del 45% que impulsaba.

“Si lo hubiesen votado, hoy tendríamos entre 60 y 70 millones de pesos más”, disparó.

En cuanto a la asistencia financiera que pidió a la Provincia y la Nación, reconoció que aún no tuvo respuesta.

“Hemos pedido estos adelantos porque no sabemos si vamos a poder pagar el aguinaldo, pero mientras tanto estamos dando un incremento (de sueldos) a los trabajadores municipales que nos cuesta 16 millones adicionales por mes”, cerró.

Más fondos para castraciones de animales, uno de los reclamos de la oposición.



Por qué el Concejo no aprueba el presupuesto 2022

La edil Evangelina Arroquy, de Juntos, señaló que el Concejo Deliberante aún no ha aprobado el presupuesto de 2022 del Ejecutivo porque el propio intendente Moccero está dilatando su envío con las modificaciones solicitadas.

“El cuerpo de concejales estamos esperando que el presupuesto se eleve”, sostuvo.

Arroquy dijo que entre los cambios pedidos a Moccero figuraban incrementos para partidas sensibles, como la del área de Discapacidad y el presupuesto para castraciones de animales.

“La idea es que el Ejecutivo lo eleve con las modificaciones propuestas y luego aprobarlo. No vamos a avalar un presupuesto si no lo analizamos, a libro cerrado, sin saber qué se trabajó, y tampoco vamos a aprobar un presupuesto con el que no estemos de acuerdo”, dejó en claro. (Agencia Coronel Suárez).