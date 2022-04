Sin el bahiense Álvarez Fourcade, así les fue a Los Pumas 7s en el debut

Argentina concretó este sábado un debut positivo en el Seven de Vancouver (Canadá), etapa del Circuito Mundial de rugby, en modalidad seven.

El equipo albiceleste, que no cuenta con el bahiense y capitán Santiago Álvarez Fourcade, se clasificó esta noche a cuartos de final por Copa de Oro.

Los Pumas 7s comenzaron la jornada con un empate ante Francia en 12, igualdad que llegó con un try de Lautaro Bazán Vélez en la última jugada, convertido por Felipe del Mestre.

Luego los dirigidos por Santiago Gómez Cora le ganaron a Escocia por 24 a 5, mientras que en el último partido del día se impusieron a Irlanda por 26 a 19.

