Bella Vista salió del fondo de la tabla y el DT manifestó: “Es un alivio terrible”

Aunque ganó 1-0 sin sobrarle nada, el triunfo terminó siendo justo. En el inicio de la quinta fecha del torneo Oficial de la Liga del Sur, Bella Vista consiguió ante un juvenil elenco de Olimpo su primer éxito en el torneo y dejó, al menos temporariamente, el último lugar de la tabla de posiciones.

“¿Si fue nuestra mejor actuación en el certamen? No sé, pero si te puedo asegurar que fue el partido donde más intensidad tuvimos. Ganamos porque fuimos inteligentes para replegarnos y achicarle los espacios a un rival tan dinámico como Olimpo. Una vez que lo pudimos controlar, lo complicamos con envíos largos o la llegada de nuestros volantes en forma escalonada”, sostuvo, feliz, el entrenador albiverde Fernando Lucas.

“Haber salido del fondo es un alivio tremendo, pero no nos podemos relajar, debemos seguir trabajando para sumar; la idea es no acostumbrarse a perder”, resaltó el ex 3 del “Gallego”, hoy al mando de un plantel que no la tiene nada fácil en su búsqueda por la permanencia en la A.